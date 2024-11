Antonello Venditti è uno storico cantautore ed è l’ex compagno di Monica Leofreddi, conduttrice che sarà ospite sabato 23 Novembre 2024 nella trasmissione Rai Storie di Donne al Bivio. Antonello Venditti e Monica Leofreddi hanno avuto una storia di diversi anni ma una storia che poi non è andata a buon fine. Andiamo a saperne di più.

Antonello Venditti e la conduttrice Monica Leofreddi, una storia che è durata quasi dieci anni e che ha visto la sua rottura nel 1994. Un anno dopo lui le ha dedicato una canzone, Ogni Volta e intervenuta a Verissimo Monica Leofreddi ha parlato anche del loro rapporto e di come si è concluso: “Mi ha dedicato questa canzone quando la nostra storia era finita, durante invece mi ha dedicato Settembre”.

Un rapporto particolare, lui era già uno storico cantautore mentre Monica era inizialmente alle prime armi e la donna ha svelato: “Ero giovane e mi vergognavo, avevo paura di essere etichettata come la fidanzata di e invece io mi sono sempre sudata tutto. Anche all’inizio ho fatto un provino per entrare in Rai ma avevo paura delle ombre che questa storia potesse gettare”.

Antonello Venditti e Monica Leoffredi, perchè si sono lasciati

Due modi di fare molto diversi, Monica Leofreddi aveva uno stile di vita molto tranquillo mentre diversa la situazione di Antonello che era sulla cresta dell’onda e faceva tournèè e vari concerti. Monica è stata molto importante ma alla fine non è riuscita a sopportare tutto ciò che l’uomo in quegli anni gli aveva fatto.

La donna poi ha svelato: “Mi ha riempito di corna… Lui negava, ma io me ne accorgevo anche se lui negava fino alla morte”. Monica non dimentica e ha confermato comunque che Antonello Venditti resta una persona importante e una parte importante della sua vita, i due hanno preso strade differenti.

I due si sono incontrati allo stadio, Monica era una giornalista che seguiva la Roma mentre Antonello il tifoso che – già volto noto – seguiva storicamente la squadra giallorossa. La storia tra i due si è conclusa e Monica Leofreddi ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato suo marito, Gianluca Delli Ficorelli: “Sul finale più che tradita diciamo che sono io a essermi innamorata di un altro uomo, la ruota gira”, ha concluso la conduttrice.