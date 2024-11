Il salotto di Domenica In con Mara Venier a fare da padrona di casa, anche oggi, ha accolto tanti ospiti, racconti, e a quanto pare non sono mancate anche le gaffe tanto da parte della conduttrice quanto da parte di un ospite in particolare: Antonello Venditti. Dall’intervista al cantante, arrivando alla presenza dell’attrice Lunetta Savino, lo studio di Rai Uno è stato caratterizzato da una serie di gaffe che non sono passate inosservate agli appassionati.

Antonello Venditti: "Lucio Dalla mi ha salvato dalla depressione”/ “Ho pensato al suicidio, non mi accettavo”

Partiamo da quanto accaduto durante l’intervista di Antonello Venditti a Domenica In, anzi, precisamente sul finale. Prima di salutare Mara Venier, il cantante si è lasciato andare ad una serie di saluti ma uno in particolare ha catturato l’attenzione degli appassionati. Ha infatti spoilerato, nel merito degli auguri, il nome del figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Il piccolo si chiamerà Enea ma, prima delle sue parole – come racconta Gossip e Tv – era noto solo che il nome del primogenito del cantante avrebbe avuto la ‘E’ come iniziale del nome.

Antonello Venditti a Domenica In: “Mi sentivo bullizzato da mamma, non capivo l’ironia”/ “Con papà…”

Mara Venier, ‘ondata’ di gaffe tra Antonello Venditti e Lunetta Savino

Prima della gaffe di Antonello Venditti, protagonista anche Mara Venier a Domenica In sempre a colloquio con il cantante. Nel presentare il suo ultimo libro – ‘Fuori fuoco’ – la conduttrice ha infatti sbagliato giorno; inizialmente aveva indicato lunedì 18 novembre come data da segnare in rosso, correggendosi poi subito dopo indicando invece il giorno successivo, ovvero il prossimo 19 novembre 2024.

A tema fiction la seconda gaffe di Mara Venier quando in studio come ospite è arrivata Lunetta Savino per presentare la nuova fiction che la vedrà nel ruolo di protagonista, “Libera”. La conduttrice inizialmente confessa di non conoscere il nome della serie: “Si chiama… Non ce l’ho scritta!”, poi si ripete chiedendo della seconda stagione prima di essere corretta dall’attrice: “No, è l’esordio, partiamo con la prima stagione”.

Antonello Venditti choc: "Dopo la separazione volevo suicidarmi"/ "Ecco chi mi ha salvato..."