Antonello Venditti/ “Vittima di bullismo, tentai suicidio. I miei occhiali da sole…”

Antonello Venditti è un mostro sacro della musica italiana, ma non tutti conoscono la sua storia, i suoi drammi, i suoi successi più grandi ottenuti in anni di onorata carriera. In una vita artistica iniziata già quando aveva 14 anni, con la prima canzone “Sora Rosa” scritta prima di “Lontana è Milano” e “Roma Capoccia”, il cantante romano è noto per i suoi occhiali da sole e per le sue poesia in musica, cantate a squarciagola di generazione in generazione. Ieri, 8 marzo 2022, è stato il suo 73esimo compleanno e sulle pagine del Corriere della Sera sono stati ricordati alcuni passaggi della sua vita.

Come per esempio la sua laurea in Giurisprudenza: “Credevo che un giorno sarei stato avvocato, magistrato…se fosse andata proprio bene notaio. Di certo l’idea di diventare famoso non mi interessava assolutamente, mi volevo soltanto esprimere”. Ma anche quel bullismo che l’ha segnato e la consegnato alla musica: “Cantare è un modo per esprimere me stesso e la mia diversità. Sono stato un adolescente molto solo, bullizzato fino a 16 anni. Ero talmente complesso e complessato che ho rischiato il suicidio molte volte. Le canzoni sono nate da quel dolore”.

VENDITTI, DAGLI OCCHIALI AGLI AMORI

Ma a far riconoscere Antonello Venditti al mondo intero sono i suoi iconici occhiali da sole. Quei Ray-Ban, modello Outdoorsman, che da decenni il cantautore romano porta con sé di giorno e di notte: “Me li ha fatti scoprire una ragazza nel 1974. Venivano usati nella guerra in Vietnam perché nel cerchietto che c’è nella montatura i soldati sistemavano la sigaretta. Io, che avevo il pianoforte pieno di macchie proprio per le sigarette, ho deciso di usarli come simbolo pacifista. Da allora quei Ray-ban sono i miei occhi. Non me ne hanno mai regalato nemmeno un paio, però mi hanno avvisato quando stavano andando fuori produzione…così sono andato a comprarmene 20, 30 paia”.

Nel 1975 si è spostato con Simona Izzo, matrimonio concluso solo tre anni dopo e con la nascita del figlio Francesco. Dal 1985 al 1994 è stato legato sentimentalmente a Monica Leofreddi, amore mai raccontato apertamente quando vissuto per non far passare la giornalista come “fidanzata di”. Ma ciò che passa in secondo piano, nonostante una carriera lunga oltre quarant’anni, Venditti non è mai stato in gara a Sanremo. Le uniche volte in cui ha calcato il palco dell’Ariston sono state nel 2000 e nel 2019, quest’ultima per festeggiare i 40 anni dell’album “Sotto il segno dei pesci”.



