Antonia Klugmann/ “Basita dagli attacchi al mio fisico sul web…” (Le Ragazze)

Antonia Klugmann racconta questa sera a Le Ragazze la scalata al successo che l’ha resa uno degli chef più apprezzati del panorama culinario italiano. Triestina di origini, ma friulana d’adozione, ha scoperto la sua passione per la cucina in una maniera piuttosto insolita. Prima di approdare al mondo dell cucina era infatti una studentessa di Giurisprudenza; ma ben presto, qualcosa l’ha convinta che nella sua vita vi era un amore ben più forte di quello per il diritto e da quel momento in poi dà il via al suo percorso per diventare uno chef. Fondamentale, nel suo periodo di apprendistato, l’incontro con lo chef Raffaello Mazzolini, un sodalizio ricco e fruttuoso che l’ha condotta ben presto ad aprire il suo primo ristorante: “Non è stato semplice, anche e soprattutto per motivi economici – spiega lo chef a Vanty Fair – non ero una cuoca ricca o famosa. Quando ho visto questo rustico e comprato il terreno a 31 anni, mi davano della matta”.

ANTONIA KLUGMANN: “MASTERCHEF? BASITA DA CIÒ CHE USCIVA SUL WEB”

Nel 2014, Antonia Klugmann ha conquistato la sua prima stella Michelin. Il suo successo l’ha condotta ben presto a debuttare come giudice nelle cucine di Masterchef, un ruolo che le ha donato una popolarità senza precedenti. L’altra faccia della moneta, però, è stata la dura reazione che il popolo dei social le ha riservato all’indomani della prima puntata. Sostituire una stella come Carlo Cracco non era di certo semplice e il suo ruolo, apparentemente severo, non ha giovato alla causa: “sono rimasta basita – spiega Antonia Klugmann – da quanto usciva inizialmente sul web, con attacchi pesantissimi al mio fisico e al mio essere l’unico giudice donna. Questa è la cosa che ricordo con maggiore dispiacere”. Ma l’esperienza nelle cucine di Masterchef è stata comunque molto importante: “ha permesso di mettermi in discussione, connettendomi con una realtà nuova e più ampia”.

“IL BRAVO CUOCO DEVE METTERSI IN DISCUSSIONE”

A dispetto del successo che l’ha travolta, Antonia Klugmann è ancora la ragazza che ama dedicarsi alla sua cucina, selezionando, accuratamente le erbe nel campo. Oggi rivendica l’importanza di dedicarsi con amore alla ricerca delle materie prime del territorio, una scelta che ama condividere anche con i suoi collaboratori: “Tutti in brigata lo fanno per due ore al giorno, per sei mesi di fila – spiega la Klugmann – così capiscono quanto sia dura la vita del contadino. Ed è anche un impegno che rende umili e disciplinati i miei collaboratori”. E ai ragazzi che sognano di intraprendere il suo stesso percorso, ricorda la necessità di “rimanere curioso” senza mai accontentarsi del primo successo. “Il bravo cuoco – spiega infatti lo chef – deve mettersi continuamente in discussione, essere sempre alla ricerca di qualcosa”.



