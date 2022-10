Antonietta Bello rivelazione choc/ “Ho amato Lino Guanciale, ma ora sono lesbica”

Antonietta Bello sull’amore con Lino Guanciale: “Ho sofferto, ma ora mi piacciono le donne”

Antonietta Bello, attrice friulana, ha avuto una relazione con Lino Guanciale dal 2008 al 2018. L’interprete, ai microfoni di Diva e Donna, svela dei dettagli sulla loro storia: “Quando io e Lino ci lasciammo fu molto doloroso: dopo tutto l’amore che c’era stato, dopo 10 anni di vita insieme, era un fallimento con cui fare i conti”.

E ancora: “Avevo una vita da ricostruire, ripartivo da zero. Ora sono di nuovo felice, Lino e io siamo rimasti amici, ma adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo: mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica. ” Antonietta Bello svela come abbia capito di essere omosessuale: “Per me è stato tutto molto naturale, non l’ho vissuto come uno strappo: è stato come se esserlo avesse fatto parte di me da sempre per quanto sia emerso fra i 34 e i 35 anni“. Poi aggiunge: “E’ stato un passaggio graduale, delicato, naturale. Poco alla volta mi sono sentita sempre più attratta dalle donne e poi, a un certo punto, mi sono sentita attratta solo dalle donne.

Antonietta Bello svela: “Sono stata con una donna, ora sono single”

Antonietta Bello, ai microfoni di Diva e Donna, svela di essere lesbica e di aver avuto una relazione con una donna dopo Lino Guanciale: “Sono single. Per alcuni mesi sono stata con una donna conosciuta attraverso amici comuni“.

L’attrice svela che quello è stato il suo primo legame con una donna: “Sì – ammette Antonietta Bello – e, mentre iniziava, mi chiedevo come sarebbe stato e ora ho capito che avere una relazione con una donna significa non avere binari prescritti su come ci si deve comportare e su cosa bisogna desiderare. Ho sentito un’enorme possibilità di costruzione del rapporto: non c’era nulla di scritto, era tutto da creare“.

