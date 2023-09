Antonino, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne che corteggia Gemma Galgani/ 55enne con 5 figli…

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne e incontra Antonino

Antonino è un nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne. La nuova stagione del dating show riparte da Gemma Galgani. Maria De Filippi, dopo aver mandato in onda un rvm riassuntino dell’estate vissuta da Gemma che si è rilassata, ma si è anche concessa un po’ di svago con giri in bicicletta e lezioni di danza, accoglie in studio Gemma con un look elegante e un sorriso radioso. Dopo i saluti e la conferma di voler trovare l’amore e di essere davvero entusiasta, Gemma viene sorpresa da un annuncio di Maria De Filippi che svela di averla fatta accomodare al centro dello studio perchè la nuova stagione inizia per lei con una conoscenza.

A sorpresa, infatti, Maria De Filippi svela che, dietro le quinte, c’è un cavaliere che ha chiamato per Gemma lasciando senza parole sia Gianni Sperti che Tina Cipollari. Gemma decide così di incontrarlo.

Il primo incontro tra Gemma Galgani e Antonino

Con il sorriso e con tantissimo entusiasmo, Gemma Galgani incontra Antonino, un signore di 55 anni con origini siciliana, ma residente in provincia di Savona. Antonino svela di avere quattro figlie femmine e un figlio maschio e di essere nonno di due bambine. “Sai quanti anni ha Gemma?“, chiede subito Tina Cipollari. “Sì, ma per me l’età non è importante per conoscere una persona. La trovo elegante e romantica come sono romantico io“, risponde Antonino trovando la conferma di Gemma.

La dama di Torino decide così di conoscerlo e di frequentarlo. I due, così, si concedono un ballo in studio prima di organizzarsi per il primo appuntamento. Sarà l’inizio di una nuova frequentazione importanti per Gemma?

