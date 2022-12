Antonino scrive a Ginevra ma Oriana strappa il biglietto: “Pensavo fosse di Dana”/ “Gelosa? No, mi fa schifo”

Gaffe di Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022: c’entra un biglietto sul letto di Antonino…

Una gaffe che farà discutere quella commessa da Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022 dopo l’ingresso di Dana Saber. Dopo l’accesa lite avuta con l’ultima entrata, Oriana ha trovato sul letto di Antonino Spinalbese un misterioso biglietto. “…amici?” è ciò che si legge nel biglietto posto in bella vista sul letto di Antonino. Oriana ha subito pensato che il biglietto possa essere di Dana per Spinalbese, motivo per il quale ha deciso di farlo sparire.

Giaele De Donà scoppia in lacrime per Antonino Spinalbese/ "Ci sto davvero male"

“Giuro che non è proprio gelosia, non provo niente per Antonino che non sia schifo!” ha spiegato Oriana Marzoli in confessionale in merito al gesto di strappare e gettare il bigliettino. Gesto che ha poi spiegato così: “Non voglio dare a lui modo di fare un’altra dinamica”.

Antonino Spinalbese scrive a Ginevra Lamborghini ma Oriana strappa e getta il biglietto

Peccato che il biglietto in questione non è stato scritto da Dana Saber per Antonino Spinalbese, ma è stato proprio quest’ultimo a scriverlo. È stata Giaele De Donà a spiegare l’arcano: “Il biglietto non l’ha scritto Dana per Antonino ma se l’è scritto lui da solo e l’ha messo sul suo letto per farlo vedere a qualcuno all’esterno, probabilmente per Ginevra!” Antonino avrebbe dunque voluto mandare un messaggio a Ginevra sperando in una sua risposta ma Oriana, senza saperlo, lo ha strappato. Un gesto che potrebbe essere visto come un’ennesima scenata di gelosia della Marzoli, cosa di cui l’ha avvertita Edoardo Tavassi, pronto a gustarsi la prossima clip sui due in puntata.

Antonino Spinalbese furioso per le parole su Belen:"Oriana ha inventata tutto"/ "Giale? Non fare la furba"

LEGGI ANCHE:

Antonino attacca Giaele/ "Se dovessi parlare di noi faresti una brutta figura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA