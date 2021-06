Antonino Spinalbanese e papà Belen Rodriguez a Pechino Express?/ La bomba di Fredella

Il fidanzato e il papà di Belen Rodriguez a Pechino Express insieme? A lanciare l’indiscrezione clamorosa è Francesco Fredella, che sulle colonne di Libero ha parlato della possibile nuova avventura televisiva per Antonino Spinalbanese e Gustavo Rodriguez. Al momento non c’è nulla di ufficiale, anche perché le registrazioni del programma, che nel frattempo trasloca da Rai 2 a Sky, dovrebbero cominciare nei prossimi mesi. Ma intanto le voci girano e, dunque, si parla del possibile salto in tv del compagno della showgirl argentina. In questo modo, infatti, Belen Rodriguez riuscirebbe a lanciare nel mondo dello spettacolo anche il fidanzato, che nel frattempo sta prendendo lezioni di chitarra. Parrucchiere di professione, Antonino Spinalbanese potrebbe diventare famoso non solo in quanto fidanzato appunto della showgirl. Tra loro comunque va tutto a gonfie vele. Presto diventeranno genitori di una femminuccia e, infatti, non si parla d’altro in queste settimane sui siti che si occupano di tv e gossip.

IL FIDANZATO DI BELEN RODRIGUEZ IN TV?

Proprio mentre si attende la “cicogna”, ecco le indiscrezioni sulla svolta professionale per il fidanzato di Belen Rodriguez e il papà Gustavo. La showgirl comunque non si è ancora trasferita a Ibiza, dove solitamente trascorre l’estate. In una recente intervista ha raccontato che sta convivendo con il nuovo compagno. Con lui ha ritrovato l’amore dopo la relazione burrascosa con Stefano De Martino e il matrimonio finito. Antonino Spinalbanese è pronto a diventare papà, subito dopo potrebbe compiere un salto nel mondo dello spettacolo. Ma non sarà solo, perché dovrebbe partire per Pechino Express con il suocero, Gustavo Rodriguez. Se andrà effettivamente così lo scopriremo presto, visto che tra pochi mesi cominceranno le registrazioni del reality, ma è giusto dare atto delle clamorose indiscrezioni raccolte da Francesco Fredella, alle cui orecchie è infatti arrivata questa spifferata clamorosa.

