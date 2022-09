Antonino Spinalbese cita Santiago De Martino al GF Vip e scatta la ‘censura’/ C’entra Belen Rodriguez?

Antonino Spinalbese parla della figlia Luna Marì e di Santiago De Martino al Grande Fratello Vip

L’ingresso di Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip accende nuovamente i riflettori sulla relazione che l’ex parrucchiere ha avuto con Belen Rodriguez. Una storia d’amore che ha popolato per mesi i magazine di gossip e che ha portato alla nascita di una bambina: Luna Marì. La sua presenza al GF Vip, prima che venisse annunciata ufficialmente, ha sollevato un bel po’ di indiscrezioni secondo le quali la Rodriguez avrebbe imposto di non parlare di lei all’interno della Casa. Ovviamente parliamo di voci senza alcuna conferma, anche se quanto accaduto nelle ultime ore al GF Vip sembra quasi darne una.

In questi giorni Antonino ha citato spesso sua figlia Luna Marì, sottolineando il grande amore che lo lega alla bambina e quanto le manchi in questi giorni. In Casa molti compagni d’avventura si sono interessati al rapporto con Luna ma anche con la sua ex Belen.

Antonino Spinalbese ‘censurato’ al GF Vip: volontà di Belen?

Nel particolare c’è chi ha chiesto ad Antonino Spinalbese chi abbia scelto per la figlia il nome Luna Marì. Lui ha spiegato che a scegliere il nome Luna è stato Santiago, il figlio della sua ex Belen e di Stefano De Martino, mentre lui ha scelto Marì. I presenti si sono allora interessati al rapporto che Antonino aveva proprio con il piccolo Santiago ma quando lui ha iniziato a parlare del figlio di Belen, la regia ha tolto l’audio, censurando la conversazione. Non è chiaro se sia stato voluto oppure no, né se, nel caso fosse voluto, la regia del GF Vip abbia voluto evitare che venisse citato il figlio di Belen o se sia stata proprio quest’ultima a chiederlo espressamente. Un dubbio che anche qualche spettatore si è posto di fronte alla scena.

