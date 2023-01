Antonino Spinalbese contro Onestini: “Professionista del reality”/ “Atteggiamenti finti da quando si sveglia”

Antonino Spinalbese contro Luca Onestini al GF Vip: “Atteggiamenti finti da quando si sveglia”

Scontro a distanza tra Antonino Spinalbese e Luca Onestini in diretta al Grande Fratello Vip 2022. Il primo è infatti in collegamento in quanto uscito dalla Casa per degli accertamenti medici, ma dalla sua camera commenta un filmato in cui è lui stesso a dare a Luca dello stratega e ‘esperto di reality’.

In diretta di lui Antonino dice: “Considero tutti i suoi atteggiamenti da quando si sveglia a quando va a letto finti. È palese a vista d’occhio che stia cavalcando questi stadi di umore e personalità perché è un professionista del reality, non è che finge, riesce ad essere in ogni situazione buono, cattivo, arrogante, non c’è una situazione in cui non urli davanti alla telecamera o si mostri eccitato”.

Luca Onestini: “Io falso? No, sono così”

Luca Onestini però si difende, negando ogni accusa di Spinalbese. In diretta al Grande Fratello Vip 2022 dice: “Io sono così, ho questa personalità… Poi lui prima dice che fingo, poi dice che sono fatto così, quindi fai pace col cervello!” Ad appoggiare Antonino c’è dallo studio anche Soleil Sorge, che accusa l’ex fidanzato di essere un manipolatore oltre che esperto dei reality.

