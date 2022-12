Antonino Spinalbese, dedica d’amore a Ginevra dopo l’addio al GF/ “Con lei è tutta gioia. Se finisse qui…”

Antonino Spinalbese fa una dedica d’amore a Ginevra Lamborghini dopo la sua uscita dal GF Vip

Come preannunciato, ieri Ginevra Lamborghini ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip dove è tornata come ospite per una settimana. L’ex gieffina ha ritrovato Antonino Spinalbese che durante questi nuovi giorni insieme non ha più nascosto di provare per lei dei sentimenti che vanno oltre l’amicizia. Nella diretta del 19 dicembre i due si sono poi salutati, nella speranza di ritrovarsi fuori e continuare la loro conoscenza che, al momento, pare sarà solo amichevole.

Sì, perché Ginevra Lamborghini ha davvero un fidanzato ad attenderla fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, pur non avendolo mai chiaramente detto ad Antonino. Se lei però parla di amicizia, lui spera che fuori ci sia qualcosa di più. Così, dopo l’uscita di Ginevra dalla Casa, Antonino si lascia andare ai pensieri romantici e alla malinconia.

Antonino Spinalbese pensa al futuro con Ginevra Lamborghini

Prima dedica a Ginevra una romantica canzone di Tiziano Ferro, poi in confessionale ha ripensato a lei e al loro rapporto, spendendo parole ricche d’amore. “Consiglierei a tutte le persone di conoscere Ginevra perché è una persona meravigliosa. – ha esordito – Con lei è tutto inaspettato, è tutta una gioia, e questa cosa qui è super appagante.” Così ha aggiunto: “La cosa più bella è che ti accorgi che lei stessa riesce a renderti bello, divertente, simpatico. La cosa che mi ha accomunato più a lei è quella serenità, la leggerezza… se questa dovesse essere un’avventura fine a se stessa, sarò comunque felicissimo di averla conosciuta e non chiederei di più.” ha concluso Antonino.

