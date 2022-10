Antonino Spinalbese dimentica Ginevra con Giaele?/ Lei scatena il gossip al GF Vip: “Ci ha provato con me”

Antonino Spinalbese interessato a Giaele De Donà? Spunta il gossip al Grande Fratello Vip 2022

Nelle ultime ore si è scatenato il gossip nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Tutto è accaduto durante il pranzo dei Vipponi, quando Antonino Spinalbese ha iniziato a stuzzicare Sofia Giaele De Donà. “Ricordi cos’è successo ieri?”, ha chiesto alla De Donà, incalzandola “Sei sicura di ricordarti tutto, proprio tutto quello che è successo ieri sera?”. Lei ha sorriso, poi gli ha chiesto di smetterla: “Sì, certo che mi ricordo”, ha dunque risposto.

Giaele De Donà è bisex?/ Emy Buono: "Tra noi c'è stato qualcosa, ma non vuole dirlo"

Antonella Fiordelisi, assistendo alla scena, ha iniziato ad incuriosirsi e a chiedere ai due di cosa stessero parlando. Giaele inizialmente ha risposto sorridendo “Niente”, poi però ha lanciato la bomba: “Antonino ieri sera ci ha provato con me”. Il gossip ha sorpreso Antonella, che ha esclamato: “Ma questa è una notizia shock!”

Giaele De Dona in crisi al GF VIP "Perdo tutti"/ Emy Buono la tradisce "matrimonio con Bradford? Di facciata"

Antonino Spinalbese ha già dimenticato Ginevra Lamborghini?

In pochi istanti anche altri gieffini si sono interessati al gossip che ha così iniziato a circolare per il tavolo. Compresa che la voce stesse ormai girando, Giaele si è affrettata a smentire: “Stavo scherzando, non è vero”. Solo a questo punto Antonino, finora rimasto in silenzio, è intervenuto. Le sue parole però non hanno fatto che alimentare ulteriormente il gossip lanciato da Giaele: “Ah beh già è una fake news? Io non confermo, né smentisco come ho sempre fatto”. Con queste parole ha dunque chiuso la questione che potrebbe però essere affrontata questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Che Antonino abbia già ‘dimenticato’ la bella Ginevra Lamborghini dopo la sua squalifica di lunedì?

LEGGI ANCHE:

Giaele De Donà, Hetielly Godoi l'ex moglie del marito Brad: "Mi tradiva con lei"/ "Dubito che lui sia etero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA