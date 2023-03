Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono lasciati?/ “Lui ha frenato, sta meglio da solo”

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, è già finita? L’indiscrezione di CHI

Sarebbe finita ancor prima di iniziare davvero la storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. La scintilla nata nella Casa del Grande Fratello Vip sembra essersi già spenta, nonostante il desiderio di continuare la conoscenza fuori dalle mura di Cinecittà. E invece pare che Antonino abbia deciso di dedicarsi anima e corpo solo a sua figlia Luna Marì, allontanandosi dai riflettori.

Pazienti in tribunale contro antibiotici fluorochinoloni/ "Effetti collaterali gravi"

A lanciare l’indiscrezione è CHI, nel numero in edicola questa settimana. “Nel frattempo Spinalbese ha frenato l’interesse per Ginevra Lamborghini. – si legge – Dopo essersi lanciato spontaneamente in questa nuova prospettiva, ha ricominciato a sentirsi estraneo alle dinamiche del gossip e della tv e, al momento, sta meglio da solo con la sua famiglia.”

Traffico badanti, in Italia con documenti falsi/ "4000 euro per permesso soggiorno"

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, perché è già finita?

Antonino Spinalbese si sarebbe allontanato da Ginevra Lamborghini, anche se non sono chiari i motivi di questo cambio di rotta. Va detto che in questi mesi non c’è stata mai chiarezza da parte della sorella di Elettra Lamborghini sulla sua situazione sentimentale, né sui sentimenti provati per Spinalbese, che ha in qualche modo tenuto sempre sulle spine. Sembrava però che la sua uscita dalla Casa potesse dare modo a entrambi di frequentarsi ufficialmente come coppia, con i loro tempi e le loro condizioni. Invece, stando alle ultime indiscrezioni, pare che così non sia stato. Di certo Signorini indagherà ulteriormente appena ne avrà occasione in diretta al Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Ricciardi "Con Speranza parlavo solo di rapporti con estero"/ Ma chat lo smentiscono…

© RIPRODUZIONE RISERVATA