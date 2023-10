Antonino Spinalbese e la figlia Luna Marì: “La famiglia si allarga con Masha”/ La decisione dell’ex di Belen

Antonino Spinalbese paparazzato insieme alla figlia Luna Marì e alla nuova arrivata in famiglia Masha

Antonino Spinalbese è un papà innamoratissimo della sua Luna Marì. I due sono stati paparazzati dagli obiettivi del settimanale CHI in giro per Milano ma non da soli: padre e figlia erano infatti accompagnati da Masha, un bellissimo bulldog francese che Antonino ha preso per far contenta la sua bimba, come spiega la fonte.

Antonino e Luna Marì, figlia che l’imprenditore ha avuto da Belen Rodriguez, passeggiano tra le strade di Milano e si scambiano gesti affettuosi. Al loro fianco, senza mai perderli di vista, la cagnolina Masha, che fiancheggia il carrozzino della bambina.

Antonino Spinalbese pazzo di Luna Marì: nella sua vita non c’è spazio per altre donne (per ora)

È sicuramente un periodo d’oro per Antonino Spinalbese. “La sua società va a gonfie vele, e se lo vedete in uno studio tv è solo perché ha accompagnato alcuni talent della sua agenzia”, scrive il settimanale. Al momento è single e l’unico amore della sua vita è la figlia, la sua unica priorità: “Desidera crescerla e non farle mancare niente”.

Antonino ha deciso di non continuare sulla strada della TV. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno, non si è più mostrato sul piccolo schermo, né ha dato adito a gossip, cavalcando il momento di notorietà. L’imprenditore ha anzi deciso di lavorare dietro le quinte di questo mondo e godersi sua figlia il più possibile e nella totale privacy di un personaggio non costantemente sotto i riflettori.

