Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti, lite a GF Vip: sputi e mani addosso/ Bufera…

Lite tra Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti

La casa del Grande Fratello Vip 2022 è una vera polveriera. I concorrenti sono ormai divisi in gruppi e le litigate diventano sempre più forti. E’ quanto accaduto la scorsa notte quando, in cortiletto, si sono scatenati Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti. Dopo l’ennesimo scontro in veranda tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che ha coinvolto anche Antonino Spinalbese, quest’ultimo ha discusso duramente anche con Patrizia Rossetti. Durante la discussione, Antonino ha detto di essere a conoscenza di cattiverie che Oriana e Alberto De Pisis avrebbero fatto sul proprio conto.

Furioso, Alberto è intervenuto difendendosi così: “Poi devi smetterla di insinuare. Se io dovessi dire le cose che tu hai detto di tutti non passeresti benissimo e lo sai. E sai bene che se parlassi metteresti la testa sotto”. A questo punto, Patrizia Rossetti, presente in cortiletto, non ci ha visto più ed è esplosa.

Lo scontro tra Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti

Di fronte alle accuse di Antonino Spinalbese, Patrizia Rossetti non è riuscito a trattenersi scagliandosi contro l’ex di Belen Rodriguez. “Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri. Perché tu non hai mai detto niente in tre mesi?”. Spinalbese ha così replicato accusandoladi aver sparlato di Micol Incorvaia.

“Sì ho detto cose su Micol e c’ho chiarito e non te ne deve fregare un ca**o, era un problema mio e ho risolto. Non sto facendo la furba e non devi rivolgerti così”, ha urlato la Rossetti posizionandosi a pochi centimetri dal volto di Antonino. “Certo che fai quello che vuoi, mi stai sputando addosso”, ha sbottato Spinalbese. Il faccia a faccia, poi, si è concluso con la scelta della Rossetti di andare via.

