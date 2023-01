Antonino Spinalbese: “Ecco quanto spendo per i vestiti di mia figlia Luna Marì”/ “Mi piace sia alla moda”

Antonino Spinalbese svela al GF Vip quanto spende per i vestitini della figlia Luna Marì

Antonino Spinalbese, durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, ha spesso raccontato aneddoti che riguardano la sua ex Belén Rodriguez e la figlia che hanno avuto insieme, Luna Marì. Di recente il gieffino ha raccontato la sua passione per gli acquisti che riguardano la sua bambina, in modo particolare i vestini.

Antonino Spinalbese ha ammesso di spendere tanto nell’acquisto di vestini per sua figlia, essendo per lui ormai una vera passione. “Quando vesto Luna Marì è come se vestissi me – ha raccontato Spinalbese ai compagni del Grande Fratello Vip -. Per lei preparo degli outfit pazzeschi.” ha ammesso.

Antonino Spinalbese: “Spendo un sacco per i vistiti di mia figlia”

Il gieffino ha così raccontato quanto arriva a spendere a volte per acquistarle questi ‘outfit pazzeschi’? “Mamma mia, dovreste vedere quei vestitini che belli e poi quando vedi tutti quei vestiti bellissimi e chiedi in negozio quant’è? e ti dicono 1250 euro. – ha raccontato ancora Antonino al Grande Fratello Vip, concludendo – Poi li butti dopo tre settimane. Io spendo un sacco per i vestiti di mia figlia. Mi piace vestirla alla moda, sono sincero. Anzi curo più lei di me anche perché io ne ho pure troppi di vestiti”. La confidenza di Antonino ha messo in evidenza un aspetto di lui che forse non tutti conoscono: quello di papà pronto a viziare sua figlia.

