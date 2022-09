Antonino Spinalbese/ GF VIp 7: “Da quando sono entrato ho un problema con il s*sso”

Antonino Spinalbese fa parlare di sè all’iterno della casa del Grande Fratello Vip 7 affermando di avere un problema con il sesso, davanti agli altri inquilini.

Il Grande Fratello Vip ha iniziato la sua settima edizione nel migliore dei modi con ascolti alti e liti, gossip e lacrime all’interno della casa di Cinecittà. Un’edizione molto ricca, dunque, che ha in gioco ben ventitré inquilini. Tra questi c’è anche l’ex marito di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese. Antonino è padre di una figlia, Luna Marì e nella vita è stato parrucchiere. Belen Rodriguez e Antonino sono stati insieme poco più di due anni e si sono divisi dopo tre mesi dalla nascita di sua figlia. In questi primi otto giorni di reality, Antonino, ha già raccontato più volte il bel rapporto che ha con la figlia e anche con l’ex moglie.

Un carattere chiuso, spesso sfuggente, ma che ha lasciato già qualche racconto sulla sua vita privata. Non è passata inosservata una sua frase assieme agli altri concorrenti, mentre erano seduti al tavolo in salone, subito ripresa dal mondo dei social network: “ho un problema con il s*sso da quando sono chiuso qui”.

Antonino Spinalbese ha un problema con il s*sso

Antonino Spinalbese è stato subito ripreso dal mondo social con ilarità per aver pronunciato una frase riguardo alla sua attività sessuale. Vivere davanti centinaia di telecamere ventiquattr’ore al giorno, si sa, non permette di avere la propria privacy e i concorrenti, a loro modo, spesso, ne soffrono. Antonino, dopo soli otto giorni (un po’ di più se si considera che ha dovuto fare cinque giorni in isolamento prima di entrare nella casa) ha affermato di avere un problema con il s*sso. Questo sicuramente darà modo al gossip di fare il suo gioco e chissà che proprio fra le mura della casa di Cinecittà Antonino non riesca a trovare una compagna. Certo, il regolamento vieta che si faccia attività sessuale mentre si partecipa al reality, ma una volta fuori tutto è possibile.

