Antonino Spinalbese lascia il GF Vip/ Nessun capodanno con la figlia, quando rientra?

Sabato 31 gennaio Antonino Spinalbese è uscito fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2022 “per sottoporsi ad accertamenti medici”, ha comunicato la produzione. L’uscita improvvisa del concorrente, a poche ora dalla fine dell’ano, ha scatenato non pochi pettegolezzi: buona parte del web ha accusato Antonino di aver lasciato la casa del GF Vip per trascorrere il Capodanno con la figlia Luna Marì. Da tempo Spinalbese lamenta la nostalgia della figlia, che non vede da mesi. Ma le cose non sono andate così. Il 31 dicembre la piccola Luna Marì si trovava a Napoli insieme a mamma Belén Rodriguez, al fratellino Santiago e a Stefano De Martino. Lo prova una foto postata su Instagram dalla conduttrice argentina che mostra un pranzo di famiglia organizzato nella villa presa in affitto dal conduttore Rai a Napoli: in braccio a Belen c’è proprio la figlia.

Antonino Spinalbese: in attesa degli esiti

Se c’è chi ha pensato che l’uscita di Antonino Spinalbese fosse solo una messa in scena per vedere la figlia, altri invece sperano che il concorrente non rientri più nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Così alcuni sono intervenuti per ricordare Spinalbese soffre di una malattia autoimmune al pancreas che lo obbliga a una serie di controlli. Controlli che non sono stati interrotti nemmeno durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà e che ora lo hanno costretto a sottoporsi ad alcuni accertamenti. Fanpage.it fa sapere che al momento non è ancora stata stabilita una data certa il rientro di Antonino nella Casa e che tutto dipende dall’esito degli accertamenti al quale è stato sottoposto. Antonino già qualche giorno fa aveva manifestato dolore al coccige, dove ha una cisti e si era parlato di un’operazione: “Io prima devo fare quella cosettina per cui uscirò. L’operazione? Ehm sì e…”.

