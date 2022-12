Antonino Spinalbese, malore al Gf Vip?/ Lascia la casa per accertamenti medici

Antonino Spinalbese lascia momentaneamente il GF VIP 2022: ecco perché

Momenti di preoccupazione per Antonino Spinalbese, che lascia temporaneamente la casa del Grande Fratello VIP per sottoporsi ad accertamenti medici. Con un brevissimo comunicato, la pagina Instagram ufficiale grandefratellotv annuncia l’uscita del vippone, che appunto dovrebbe rientrare nella casa più spiata di Italia una volta completato l’iter di controllo. Non è del tutto chiaro cosa sia successo, se si tratti di un controllo già preventivato o se Antonino Spinalbese sia stato poco bene. Certo è che i fan si sono stretti attorno al gieffino, con messaggi di incoraggiamento sul web. Ad eccezione, ovviamente, di qualche hater che ha postato commenti alquanto spiacevoli e fuori luogo sotto il post del Grande Fratello VIP. “Se non lo fate entrare più non se ne accorge nessuno”, ha un utente poco elegante, distinguendosi tra tanti commenti affettuosi.

Per Antonino Spinalbese, di certo, l’ultimo periodo non è stato semplice e sono state parecchie le tensioni da gestire nella casa. Dalla lite con Luca Onestini a quella con Alberto de Pisis, passando infine per le incomprensioni esplosive con Patrizia Rossetti, con cui sono volate parole grosse. La soubrette era stata accusata di essere “una pettegola”, con quest’ultima che ha replicato a tono, in un faccia a faccia infuocato e senza sconti: “Hai mai visto una clip mentre parlo male di te? Non te ne frega un ca**o, con Micol è stato un problema mio. Non faccio la furba, non devi far così hai capito?”. “Io faccio quello che voglio, mi stai sputando”, aveva replicato Antonino Spinalbese.

