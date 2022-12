Antonino Spinalbese: “Mia figlia Luna Marì? Se prende da Belen… sarò rovinato!”/ “È bellissima”

Antonino Spinalbese pensa alla figlia Luna Marì e cita la sua ex Belen Rodriguez: “Se prende da lei…”

Il pensiero di sua figlia Luna Marì per Antonino Spinalbese si fa sempre più forte nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Con l’avvicinarsi del Natale il gieffino riesce difficilmente ad allontanare il pensiero dalla bellissima bambina avuta durante la sua relazione con Belen Rodriguez ed è proprio di lei che parla in varie occasioni con gli altri gieffini.

GF Vip, Antonino Spinalbese pazzo della figlia/ "La vita ti cambia quando sei padre"

Antonino ha infatti parlato di Luna Marì dicendosi preoccupato della sua grande bellezza, cosa che in futuro gli creerà più di qualche preoccupazione tipica da papà: “Ormai ha un anno e sei mesi. La figlia femmina, assumerò delle guardie del corpo in futuro.” ha esordito Spinalbese che poi ha tirato in ballo la sua ex Belen: “Se prende dalla madre… e poi è bionda con gli occhi azzurri, sarò rovinato tutta la vita.”

GF Vip, Francesca Cipriani smonta Antonino/ "Narcisista, innamorato di se stesso!"

Antonino Spinalbese sulla figlia Luna Marì: “È bellissima”

Antonino Spinalbese cita Belen e la sua bellezza, facendo comprendere come se Luna Marì sarà come la sua mamma – per di più anche bionda con gli occhi azzurri – sarà ‘rovinato’, essendo un papà geloso. Poi racconta: “Non lo dico perché è nostra figlia, ma è bellissima. Gli occhi azzurri li ha presi da una mia nonna. Poi anche la mia ex compagna mi ha detto che ha dei parenti alla lontana con lo stesso colore. Si tratta di un azzurro chiarissimo. Vederla così bionda con gli occhi azzurri è stato una cosa meravigliosa.” E chissà che proprio per Natale non arrivi per lui un dono proprio dalla sua bellissima bambina.

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese, isolato al GF Vip/ "Malinconico e triste" senza Ginevra

© RIPRODUZIONE RISERVATA