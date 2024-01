Antonino Spinalbese scorda Belen Rodriguez e si sposa?/ Spunta un anello sospetto…

Grande fratello vip: Antonino Spinalbese si sposa? Spunta un clamoroso indizio

Antonino Spinalbese dimentica Belen Rodriguez, per una nuova fiamma, con un matrimonio all’orizzonte. O almeno questo é il gossip made in Italy del momento, alla luce del ritorno via Instagram stories di Antonino Spinalbese,che si registra con un particolare social che lascerebbe pensare ad un preannunciato matrimonio, per lui.

Grande Fratello 2023, chi sarà il secondo candidato all'eliminazione?/ Sondaggi: rischiano Federico e Sergio

Ebbene sí. Riattivatosi tra le stories sul re dei social, Antonino Spinalbese mostra in questi giorni la foto di una mano con due anelli in bella vista, di cui il primo si direbbe essere una fedina come pegno d’amore e il secondo sembrerebbe un prezioso extra-lusso da donna. Un dettaglio in formato IG story che potrebbe preludere all’ufficializzazione che l’ex protagonista del Grande Fratello vip 7 possa aver dimenticato la madre della sua primogenita figlia Luna Marie, Belen Rodriguez, da ormai “promesso sposo”.

Perla Vatiero e Beatrice Luzzi: tensione al Grande Fratello 2024 per un motivo assurdo/ Parole al veleno

L’ex hairstyler di Milano e la modella argentina, in passato, sono stati protagonisti di una lovestory fugace, fino alla recente rottura culminata con il ritorno di fiamma di Belen e lo storico marito Stefano De Martino. Di recente, a margine delle vacanze natalizie trascorse in lontananza dalla primogenita, Antonino Spinalbese ha lamentato di non aver potuto trascorrere del tempo con Luna Marie perché portata via in Argentina dalla madre, Belen Rodriguez, tacciando non velatamente la modella di avergli impedito di vedere la piccola.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono protagonisti di un ritorno di fiamma?

Ma non si é fatta attendere la replica di Belen Rodriguez, che ha invitato l’ex più giovane ad occuparsi di Luna tutto l’anno e non solo per il periodo natalizio: “Ho letto degli articoli alquanto diffamatori e equivoci sul mio conto. Su mia figlia riguardanti il Natale -faceva sapere a mezzo social, Belen Rodriguez, indirizzando la missiva online ad Antonino Spinalbese-. Ho visto post e stories create a doc cercando di passare da vittima davanti al pubblico, alla gente italiana, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce. Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente, e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno, non porre attenzione solo sul giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla vigilia. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo. E invito a non nominarmi mai più pubblicamente ma in forma privata, altrimenti sarò costretta a spiegare la verità ancora una volta, ormai non ho più problemi a farlo”.

Giuseppe Garibaldi compie 31 anni, è festa al Grande Fratello 2023/ Tra musica, torta e fuochi d'artificio...

Nel frattempo, intanto, i due ex e genitori di Luna Marie potrebbero aver avuto un chiarimento in privato, visti i risvolti positivi che si registrano con Antonino che si lascia ritrarre insieme alla figlia tra i post più virali sui social, di gennaio 2024.

Tanto che, a fronte del particolare dei due anelli che ora trapela dalle ultime stories dell’ex Grande fratello vip 7, c’é chi tra gli internauti non escluderebbe che Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez possano rivelarsi protagonisti di un ritorno di fiamma, anche in vista del possibile matrimonio all’orizzonte. Questo, alla luce del vociferato rumor secondo cui Belen sia in crisi con l’ultimo amore, Elio Lorenzoni. In alternativa, invece, Antonino Spinalbese potrebbe aver conosciuto un nuovo amore ed essere in procinto di convolare a nozze con la presunta nuova compagna.

E, intanto, l’ex coinquilina storica di Antonino al Grande Fratello, Antonella Fiordelisi, é al centro del gossip che la vedrebbe in crisi con Guglielmo Vicario…











© RIPRODUZIONE RISERVATA