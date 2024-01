Antonio Alberto Moretti, marito morto di Rosanna Vaudetti/ “Il Signore se l’è portato via ma…”

Antonio Alberto Moretti, chi era il marito di Rosanna Vaudetti

Antonio Alberto Moretti è stato il compagno per tutta la vita di Rosanna Vaudetti, storica annunciatrice della Rai. Lui era un regista televisivo ed è morto il 7 ottobre 2020, a 88 anni, dopo una lunga malattia. I due erano sposati da 55 anni e, insieme, avevano formato una famiglia coronando il loro amore non solo con il matrimonio, ma anche con la nascita di due figli Leonardo e Federico. I due si sposarono nel 1965 e il primo a sapere che si sarebbero sposati, all’epoca, fu Mike Bongiorno che commentò la notizia anche con una battuta come ha raccontato la stessa Rosanna in un’intervista rilasciata sulle pagine de Il Giornale.

“Mike fu il primo a sapere che io e Antonio stavamo per sposarci. Ma lui cercò di dissuadere Antonio. Gli disse: “Vuoi sposare la Vaudetti? Ma non lo sai che è già fidanzata con due giornalisti?”. Ovviamente quella di Mike era una battuta. E quando Antonio me la confidò, ne ridemmo insieme”.

Rosanna Vaudetti e l’addio al marito Antonio Alberto Moretti

La morte di Antonio Alberto Moretti è stato un duro colpo per Rosanna Vaudetti che con il marito ha condiviso gran parte della sua vita. La malattia ha portato via il grande amore dell’annunciatrice che, sulle pagine de Il Giornale, parlando della scomparsa del suo compagno di vita, ha detto: “Il Signore se l’è portato via, ma non smetteremo mai di sentirci uniti”.

Un amore unico e grande coronato dal sogno di sposarsi e iniziato con una proposta di matrimonio speciale come ha raccontato la stessa Vaudetti in alcune interviste. “Antonio ha chiesto di sposarmi mentre eravamo in macchina, intenti a chiacchierare. Io lo baciai e me ne andai. Il giorno dopo mi chiamò chiedendomi cosa significasse. Era un sì. Da quel momento non ci siamo più lasciati”.











