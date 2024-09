Antonio Alberto Moretti, chi era il marito di Rosanna Vaudetti: “Il Signore lo ha portato via”

Nella vita di Rosanna Vaudetti a occupare un posto in primo piano c’è stato il marito Antonio Alberto Moretti, legato all’annunciatrice Rai per tutta una vita, dal loro amore sono nati anche due figli. Rosanna Vaudetti ha raccontato tra le colonne de Il Giornale alcuni segreti riguardanti la sua professione, svelando come Mike Bongiorno fosse la prima persona a sapere della loro volontà di convolare a nozze, e in quell’occasione non mancò una battuta con la quale Bongiorno tentò di rallentare la storia: “Mike fu il primo a sapere che io e Antonio stavamo per sposarci. Ma lui cercò di dissuadere Antonio. Gli disse: “Vuoi sposare la Vaudetti? Ma non lo sai che è già fidanzata con due giornalisti?” la confessione di Rosanna Vaudetti che ha confessato come quella di Bongiorno fosse proprio un’uscita simpatica.

Riguardo al suo passato con ammiratori e corteggiatori, Rosanna Vaudetti ha rivelato su coloro che le facevano il filo: “Mandavano belle poesie, facevano bei ritratti, era un modo di fare la corte molto elegante, c’era affetto. Non era una cosa morbosa, noi la parte che interpretavamo era quella di una persona di famiglia che annunciava con educazione i programmi“.

Antonio Alberto Moretti e il retroscena sul matrimonio con Rosanna Vaudetti

Un matrimonio felice e durato una vita ha unito Antonio Alberto Moretti a Rosanna Vaudetti, la coppia ha infatti deciso di costruire una famiglia negli anni, che non si è mai sciolta se non per volere dell’Altissimo, visto che nel 2020 il celebre regista è venuto a mancare, poco prima di raggiungere la soglia dei 90 anni:

“Antonio ha chiesto di sposarmi mentre eravamo in macchina, intenti a chiacchierare, io lo baciai e me ne andai, ma era un sì” ha confessato l’annunciatrice della tv di stato riguardo al matrimonio felice poi vissuto.