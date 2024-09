Rosanna Vaudetti, chi è l’annunciatrice ed ex volto della Rai

Rosanna Vaudetti si appresta a raccontarsi nel salotto di Monica Setta a Storie di donne al bivio, programma ormai divenuto imperdibile per tantissimi telespettatori Rai, la celebre annunciatrice sarà intervistata questa sera sul piccolo schermo e tornerà sicuramente a parlare della sua carriera per la tv di stato, alla quale è stata legata per decenni. In una intervista concessa diversi mesi fa a I fatti vostri l’annunciatrice si è espressa così, rievocando i primi passi mossi in Rai: “È iniziata perché cercavo un lavoro, io ho pensato di poter fare l’annunciatrice radio ad Ancona, e così ho letto sul Radiocorriere che c’era un bando per preparare gli annunciatori, ho scritto, mi è andata bene, ho fatto questo corso, sono rimasta senza posto e allora, invece di fare la radio, ho fatto la tv“ ha svelato Rosanna Vaudetti confessando come la sua esperienza sia nata praticamente per caso per poi sbocciare in qualcosa di estremamente proficuo.

Rosanna Vaudetti è finita in passato al centro del gossip per una presunta storia con il collega Alberto Sordi, del quale ha parlato in questo modo: “Non c’è stato niente, però lui si divertiva perché vedeva che, facendomi i complimenti, mi metteva in imbarazzo” ha svelato l’annunciatrice che confessato come Sordi le cucì addosso lo slogan “Vaudetti annunci perfetti”.

Rosanna Vaudetti e il mancato flirt con Alberto Sordi: “Ecco cosa mi disse”

Tornando a parlare della sua relazione amicale con Alberto Sordi, Rosanna Vaudetti ha confessato nel corso di una recente intervista a I Fatti vostri su Rai2 di aver conosciuto molto bene l’attore, che però non ha mai dimostrato di volerle fare il filo, come quella volta in cui il comico e compianto attore romano disse che non era sua intenzione corteggiarla:

“Una volta mi disse, ‘Vaudetti, ma mica ti sto a fare la corte, io faccio così perché ti metto in imbarazzo’., quindi ci siamo messi a ridere tutti e due” le parole dell’annunciatrice che ha ricordato così la sua storia fatta prevalentemente di amicizia con l’artista capitolino.

