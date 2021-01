Antonio alla figlia Rossella: “Ti ho abbandonato”/ “Mi vergogno..” (C’è posta per te)

Tra le storie della prima puntata di C’è posta per te 2021 c’è anche quella che vede protagonisti Antonio, Tommaso e Rossella. Antonio ha due figli, uno è Tommaso e l’altro è Rossella (figli avuti da due donne diverse). Per il primo l’uomo dice di essere stato un buon padre, per la figlia però no. “Tu non vali nulla” è stata la frase detta dalla figlia che ha portato Antonio ad offendersi e chiudere con lei. Quando poi lui ha cercato di riavvicinarsi a lei, Rossella aveva cambiato numero. L’assenza di Antonio nei confronti di sua figlia però risale a molto prima: Rossella ha trascorso 14 anni senza lui. Il giorno in cui finalmente si incontrano lei però non è arrabbiata ed è anzi felice di vederlo.

Antonio chiede scusa alla figlia Rossella: “Mi vergogno”

Antonio e sua figlia Rossella si frequentano felicemente per 4 mesi, tutto va per il meglio quando la ragazza chiede dei soldi per la patente. Lui glieli nega, senza spiegarle il perché. La verità è che lui non poteva perchè in difficoltà economiche. Da qui la successiva telefonata in cui lei le dice “Non vali niente” e il conseguente allontanamento. Per rompere questo silenzio lui chiede aiuto a C’è posta per te. Una volta aperta la busta, lui le chiede scusa: “Mi vergogno di essere sparito così, ti chiedo perdono e sono pronto a darti tutto quello che non ti ho dato in questi anni perché io ti amo, sei tutta la mia vita.” Lei scoppia in lacrime.



© RIPRODUZIONE RISERVATA