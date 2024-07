Chi è Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi: la malattia/ La cantante: “Sembrava stesse bene, invece…”

Che Iva Zanicchi occupi un posto di rilievo nel contesto della musica italiana è un concetto talmente ovvio che non è necessario sottolinearne le ragioni e i meriti. Una notorietà più che meritata a suon di canzoni, partecipazioni televisive e tanto altro. La lente d’ingrandimento questa volta si ferma sulla sua attualità sentimentale e in particolare sul compagno Fausto Pinna con il quale condivide l’amore da quasi quarant’anni.

Ma chi è Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi? La passione in comune per la musica potrebbe aver propiziato il loro incontro e amore, dato che si occupa da anni di produzione musicale. Non a caso, il suo nome figura per l’album Care Colleghe risalente al 1987; ovvero la data che ritiene riferita al primo incontro tra Iva Zanicchi e il compagno Fausto Pinna.

Nonostante questi decenni d’amore indissolubile non sono mai giunti al grande passo del matrimonio; una circostanza che non impedisce ad Iva Zanicchi e il compagno Fausto Pinna di considerarsi comunque moglie e marito. Entrambi tra l’altro risultano molto discreti a proposito del loro amore; rare sono infatti le occasioni in cui la cantante si è dilungata nel raccontare aneddoti e retroscena riferiti precisamente alla sua realtà sentimentale che dura da quasi quarant’anni.

Diverso tempo fa, intervistata da Dipiù Tv, Iva Zanicchi raccontò della malattia del compagno Fausto Pinna: “Fumava novanta sigarette al giorno ma non ce lo aspettavamo, sembrava stesse bene… Il cancro è partito dai polmoni, poi ha preso il fegato. Ha le metastasi, ma Fausto ha una forza fuori dal normale”. Il produttore musicale è affetto da un cancro e, nonostante la diagnosi di pochi mesi di vita, grazie alle cure e all’amore della cantante lotta senza sosta contro il calvario della malattia. “Questa estate non voglio fare concerti per cose mie private”, aveva raccontato di recente Iva Zanicchi e probabilmente le ragioni sono da ascrivere alla volontà di stare più tempo al fianco del compagno Fausto Pinna alle prese con la malattia.

