ANTONIO CAPRARICA E MARIA ERMACHKOVA, CONCORRENTI BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Esibizione flop, ma…

Debutto disastrosa per Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle: la giuria lo boccia ma…

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova sono i primi ad esibirsi in questa prima puntata di Ballando con le Stelle 2023. Nella clip di presentazione, il giornalista racconta un po’ di sé e i suoi primi giorni da Milly Carlucci. “Maria Ermachkova riesce a far sentire un pezzo di legno autonomo. Per questo sono qui, perché sono curioso. Sono andato in Afghanistan e non vado da Milly Carlucci?”, dice con la consueta ironia Antonio Caprarica.

LORENZO TANO E LUCREZIA LANDO, CONCORRENTE BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Esplode la passione dietro le quinte?

E’ il momento del ballo, Antonio Caprarica e Maria Ermachkova si rimettono alle valutazioni della giuria sulle note di Yellow Submarine. Prima sensazione? Prova fiacca. Per Zazzaroni “l’atteggiamento è quello giusto”, ma l’esibizione è da bocciare. Mariotto è affascinato dal personaggio e sorvola sull’esibizione, pur dicendo che la coppia promette bene (alla fine darà 0). Totale palette: 17 punti.

BALLANDO CON LE STELLE 2023, 1a PUNTATA/ Diretta: Paola Perego divide la giuria dopo la confessione choc

Si avvicina il debutto a Ballando con le Stelle 2023 per Antonio e la coach Maria Ermachkova

Antonio Caprarica, il noto giornalista esperto di Royal Family, è pronto a scendere in pista in questa nuova edizione di Ballando con le Stelle 2023, in onda a partire da questa sera su Raiuno. All’età di settantadue anni, Caprarica si rimette in gioco e spiega i motivi che hanno segnato la sua partecipazione al popolare programma televisivo, con l’obiettivo – tra gli altri – di rimettersi in forma, anche se riconosce di non essere un ballerino esperto.

Il giornalista ha candidamente ammesso: “Questa è anche una sfida con me stesso per cercare di rimettermi in forma. Non sono mai stato un grande ballerino, è un modo per dimostrare che dopo tutto non sono proprio da buttare via“. Chissà se il concorrente riuscirà a convincere la giuria e soprattutto la collega Selvaggia Lucarelli che, come sempre, si preannuncia un osso duro per ogni aspirante ballerino.

Milly Carlucci: "A Ballando con le Stelle un cast amico del pubblico"/ Lino Banfi: "Non so fare niente!"

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova a Ballando con le Stelle 2023, il giornalista rivela la contrarietà della moglie sulla sua partecipazione

Antonio Caprarica ha anche affrontato la questione del compenso per la partecipazione, rassicurando che non si tratta di cifre stratosferiche, ma non permettono lusso e ozio. “Naturalmente non vado gratis, ma voglio rassicurare che non si parla di cifre fantastiche, di quelle per cui puoi andare ai Caraibi per sei mesi senza far niente. Purtroppo no”.

Inoltre, il giornalista ha condiviso le preoccupazioni della moglie Iolanta Miroshnikova riguardo alla sua partecipazione al programma di Milly Carlucci. Inizialmente contraria, teme che Caprarica possa farsi male o subire infortuni durante le esibizioni. Ad ogni modo Antonio tocca ferro e tira dritto. Massima cautela in pista, ma anche tanta voglia di divertirsi e sorprendere. Assieme alla sua coach Maria Ermachkova ha preparato una coreografia che si preannuncia alquanto intrigante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA