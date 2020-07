Antonio Cassano e Carolina Marcialis in crisi?/ La smentita con un bacio su Instagram

Vento di crisi tra Antonio Cassano e Carolina Marcialis? Secondo recenti rumors, a 10 anni dal loro matrimonio, la coppia di sportivi sarebbe sempre più distante. Sui social qualche indizio: lei avrebbe cancellato le foto con il marito sui social, anche se permangono quelle del viaggio in Egitto. Pare che si siano allontanati, per ora più virtualmente, visto che l’ex pallanuotista genovese si mostra da sola. Voci che poi sono convogliate nella segnalazione del blogger Amedeo Venza, il quale nelle sue storie Instagram ha pubblicato una segnalazione secondo la quale Antonio Cassano e la moglie sarebbero sempre più lontani. «I follower più attenti fanno notare che la bella influencer ha tolto le foto con il marito (o ex) che avevano scattato durante il viaggio in Egitto e in particolare nessuna dedica per il compleanno di Cassano». In realtà, le foto del viaggio di famiglia che risale allo scorso gennaio ci sono, anche sulla pagina personale di Carolina Marcialis, ma è un altro indizio ad aver scatenato il gossip sul web.

ANTONIO CASSANO, CAROLINA MARCIALIS E LA SMENTITA AL BACIO

Carolina Marcialis ha “dimenticato” di festeggiare virtualmente l’anniversario di matrimonio e il compleanno del marito Antonio Cassano. Non si è tenuti a farlo, ma negli anni passati si sono scambiati dediche amorevoli in queste occasioni. Invece quest’anno sorprendentemente non c’è stato alcun accenno, nessuna frase d’amore per celebrare il decimo anno di matrimonio. Anzi, Carolina Marcialis si mostra sempre più sola o in compagnia dei figli, col marito sempre meno presente sui social. Per qualcuno questo è il segnale di una possibile crisi coniugale con l’ex attaccante barese. Ma proprio dal profilo social di Carolina Marcialis è arrivata la smentita. La coppia si è mostrata insieme e si è scambiata un tenero bacio. «Eh sì, ragazzi… C’è crisi», dice lei rivolgendo poi lo sguardo al marito. E lui: «C’è grande crisi». E alla fine arriva il bacio…



