Antonio Catalani: da Ballando con le Stelle a Nudi per la vita/ Pittore, modello e attore..

Antonio Catalani, non solo Ballando con le Stelle: “ho l’arte nel sangue”

Antonio Catalani è tra i concorrenti della prima edizione di “Nudi per la vita“, il nuovo programma condotto da Mara Maionchi in partenza da lunedì 12 settembre in prima serata su Rai2. Una nuova sfida per l’attore e modello che si è fatto conoscere dal grande pubblico a Ballando con le Stelle dove ha conquistato la vittoria finale. Da ballerino a spogliarellista visto che Holaf, come viene chiamato dai fan, nel nuovo programma di Rai2 dovrà cimentarsi con prove di ballo e simpatici spettacoli. Attenzione, non si tratta solo di un gioco, ma il format ha un obiettivo ben preciso e davvero importante: sensibilizzare il pubblico su temi ed argomenti importanti come la prevenzioni del tumore al seno e della prostata. Ogni concorrente, infatti, dopo la sua esibizione si confronterà con la padrona di casa discutendo anche dinanzi a medici presenti nel programma su tematiche serie relative alla prevenzione.

L’attore e modello è conosciuto anche come pittore. Una passione ereditata dal nonno come ha raccontato a wondernetmag.com: “ho l’arte nel sangue. Mio nonno è un pittore ed io ho sempre dipinto. Inoltre, mia madre è una grande pittrice anche se non l’ha trasformato mai in lavoro”.

Antonio Catalani: da pittore a modello fino ad attore accanto a Penelope Cruz

Nonostante la grande passione per la pittura ad un certo punto Antonio Catalani “Holaf” ha rivoluzionato la sua vita iniziando a lavorare come modello. Tutto è nato per puro caso come ha raccontato: “si è presentata l’occasione di diventare modello quando giocavo ancora a calcio. L’idea di viaggiare mi ha subito attirato e così ho iniziato a vivere un’esperienza nel campo della moda. La moda rappresenta un ambiente da prendere con le pinze. C’è un utilizzo della figura dell’uomo e della donna molto veloce e devastante, se non sei psicologicamente pronto. Ho sempre vissuto la moda con la giusta leggerezza, senza mai farmi sopraffare dai vari meccanismi”. Il successo e la fama nel mondo della moda non l’hanno mai spinto a lasciare la sua più grande passione: la pittura.

Poi è arrivata la televisione con Ballando con le Stelle di Milly Carlucci: “mi permette di vivere una vita diversa. Incamero le emozioni, conosco persone nuove e mi avvicino ad un punto nuovo di partenza. Il programma è una vetrina, ringrazio Milly Carlucci per avermi permesso di far emergere l’arte. Presentarmi come un pittore nel 2020 e parlare attraverso un programma TV del mio mestiere è qualcosa che mi riempie di gioia ed emozione”. In realtà Catalani ha studiato anche come attore presso l’accademia di teatro dividendo il set con Ben Stiller e Penelope Cruz nel film “Zoolander 2”: “poi sono partito per New York, e in quel momento ho capito che volevo fare il pittore in modo serio. Comunicare, attraverso l’arte, mi permette di dire ciò che penso. Da quattro anni, dipingere è il mio lavoro”.

