Antonio Catricalà morto suicida/ Ultime notizie: mistero sull’ex garante Antitrust

L’ex Garante dell’Antitrust e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà è morto suicida a Roma, trovato stamattina nella sua abitazione in quartiere Parioli. La notizia terribile è stata data dall’Ansa in anteprima, citando fonti investigative: si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola. Al momento sul posto è giunta la Polizia e la Scientifica per svolgere i primi rilievi di rito e capire se la dinamica della tremenda morte sia avvenuta proprio nei termini rilevati “a caldo”.

Incarichi di Governo, importante ruolo di Garante concorrenza tra il 2005 e il 2011, prestigioso magistrato e profondo conoscitore della comunicazione anche ai tempi dei social: così descriveva i tempi “social” nel dicembre 2019 «comunicazioni ai tempi dei social? Il web dà libertà assoluta a potere di pochi. Riequilibrare i rapporti, educare i cittadini ad uso consapevole. Abbattiamo le asimmetrie informative». Resta il mistero su un suicidio che ancora deve essere confermato dalle indagini, anche perché per chi conosceva Antonio Catricalà sembra davvero impossibile una fine del genere.

CHI ERA ANTONIO CATRICALÀ

«Sconcertato dalla notizia. Un grande uomo di stato, giurista e magistrato esimio, anche negli ultimi tempi legato a possibili incarichi di Governo come tecnico o come sottosegretario», lo ricorda così a caldo il direttore dell’Ansa Luigi Contu intervistato a Rai News24. Una notizia che squarcia la quotidianità politica per un personaggio che ha fatto la storia, seppur da comprimario, degli ultimi 30 anni di Palazzo. Avvocato cassazionista di Catanzaro, è stato per anni dirigente pubblico e Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust).

Scelto dal Governo Monti come Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma è stato legato anche dai Governi Berlusconi a diversi incarichi pubblici fin dai primi anni Duemila. Nel Governo Letta Catricalà era assieme a Calenda il viceministro dello Sviluppo Economico mentre dal 30 giugno 2015 è stato nominato Presidente dell’OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi): dal 20 aprile 2017 è stato nominato Presidente di Aeroporti di Roma mentre è freschissima, dello scorso 19 febbraio 2021 la nomina a Presidente dell’Istituto Grandi Infrastrutture (IGI). Proprio per questo ultimo incarico, Catricalà era stato legato a possibili nomine come tecnico o come ruolo di primo piano per svolgere i progetti del Recovery Plan sul fronte grandi opere.



