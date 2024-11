Iva Zanicchi sarà una delle ospiti della trasmissione tv Verissimo – condotta da Silvia Toffanin – e che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 17 Novembre 2024. La storica cantante racconterà tanti aspetti sia del suo lavoro che della sua vita privata e non potrà mancare qualche domanda sul fratello della donna Antonio, uomo che è venuto a mancare qualche anno fa, durante la pandemia legata al Covid.

Una morte arrivata in pochi giorni e un dramma che ha segnato particolarmente la vita della donna, e spesso lei ricorda il rapporto e la tristezza della famiglia al momento della morte. Antonio è morto in un letto di ospedale durante la Pandemia, sicuramente la sua morte – arrivata troppo in fretta – è arrivata a causa dei suoi problemi di cuore, l’uomo era infatti cardiopatico.

Antonio Zanicchi era un pensionato dell’Eni, grande appassionato di scrittura e di pittura. Lui – come tutta la famiglia di Iva – è stato colpito dal Covid, sia Iva che la sorella hanno rischiato ma fortunatamente si sono salvate e sono riuscite a superare la Pandemia. Per Antonio purtroppo non è stato possibile e più volte la donna ha voluto raccontare ciò che era successo.

Iva Zanicchi e le parole sul dramma del fratello morto

Attraverso le colonne di Di Più la donna ha raccontato tempo dopo la scomparsa del fratello Antonio e il legame che li univa indissolubilmente. Parlando di loro Iva Zanicchi ha spiegato: “Per me era come un figlio, purtroppo il virus lo ha colpito in modo devastante” e Iva si è commossa più volte ricordando il legame che univa Antonio al resto della famiglia. Poi ha proseguito:

“E’ morto in uno dei letti dell’Ospedale dove sono stata ricoverata. Il Coronavirus lo ha colpito in maniera devastante, ha colpito i polmoni ed è stato molto più violento rispetto a me. Si è diffuso velocemente e lo ha portato purtroppo alla morte. Lui era cardiopatico e questo ha inciso, non è mai davvero migliorato. E’ stata una brutta agonia”.

Nel corso di un’intervista oltre al legame che li univa Iva Zanicchi ha raccontato di aver ricevuto un videomessaggio del fratello, glielo ha girato l’Ospedale dopo la sua morte e questi gli diceva che gli voleva molto bene sia a Iva che al resto della famiglia, lei ha proseguito: “Questa cosa mi rimarrà dentro per sempre”. In quel periodo anche una sorella di Iva Zanicchi se l’è vista molto brutta ma fortunatamente è riuscita a salvarsi e uscire indenne dal virus.