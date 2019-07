Antonio Ciontoli a Storie Maledette/ Oggi seconda parte intervista di Franca Leosini

Antonio Ciontoli a Storie Maledette: oggi verrà trasmessa su Raitre alle 21.20 la seconda e ultima parte di “Quel colpo che arriva al cuore”, lo speciale dedicato all’omicidio di Marco Vannini. La conduttrice Franca Leosini ha intervistato l’uomo che ha sparato al ragazzo, fidanzato della figlia Martina, ed è stato condannato per l’omicidio. La prima parte dell’intervista è stata oggetto di numerose critiche, quindi c’è molta attesa per la seconda parte, in onda stasera. Le lacrime di Antonio Ciontoli non hanno commosso i telespettatori, che anzi hanno evidenziato delle incongruenze. Durante l’intervista, infatti, ha dichiarato di essersi dato da solo l’ergastolo e di voler pagare fino in fondo per il dolore che ha causato, ma in realtà ha fatto ricorso alla Cassazione per provare a eliminare l’aggravante di colpa cosciente e ottenere quindi una ulteriore riduzione della pena. «Io mi vergogno di quello che ho fatto, non riesco a perdonarmi, come posso pretendere che mi perdoni la gente, l’ergastolo me lo sono dato da solo, così come lo ho dato ai genitori di Marco», sono alcune delle parole che hanno indignato l’opinione pubblica.

ANTONIO CIONTOLI A STORIE MALEDETTE: LE POLEMICHE

Antonio Ciontoli nell’intervista a Storie Maledette ha ammesso di essere il responsabile dell’omicidio di Marco Vannini ed escluso che possa esserlo, invece, il figlio Federico. Quest’ultima è un’ipotesi che sta emergendo negli ultimi tempi a fronte dei nuovi colpi di scena sul caso. Il capofamiglia dei Ciontoli ha quindi dichiarato di aver commesso delle «stupidate» nel sottovalutare le condizioni del ragazzo e per aver ritardato i soccorsi, oltre a dare informazioni fuorvianti. Ma proprio questi sono alcuni degli aspetti che spingono l’opinione pubblica contro di lui. Quel colpo di pistola non era letale, lo è stato l’aver ritardato i soccorsi: Marco Vannini infatti poteva essere salvato. Ed è questo che Marina Conte, mamma della vittima, non perdona ai Ciontoli. «Perdono di che cosa? Deve capire che io e mio marito Valerio non lo perdoneremo mai. Lui deve capire che a noi, insieme con la sua famiglia, ha ucciso un figlio che aveva vent’anni e tanta voglia di vivere». Lo ha scritto su Facebook, ma è un concetto che aveva già ribadito a più riprese.

ANTONIO CIONTOLI: “SONO FRAGILE E NON VEDO FUTURO”

Il sottufficiale della Marina Antonio Ciontoli nell’intervista a Storie Maledette ha confermato quanto detto ai giudici, cioè che ha premuto lui il grilletto della pistola mentre Marco Vannini era in bagno. E lo avrebbe fatto per uno “scherzo” finito in tragedia. A tratti in lacrime nello studio di Franca Leosini, ha ripercorso quei momenti con la mediazione del consulente legale del programma, Marco Macchia. «All’inizio non mi ero accorto della gravità, c’era poco sangue e un piccolo buchino. Nei primi secondi sono rimasto scioccato, pensavo avesse solo un colpo nel braccio. Ho pagato la mia sicurezza». Ma Antonio Ciontoli ha rilasciato altre dichiarazioni, riguardanti il suo futuro e quello della sua famiglia. «Sono fragile e non vedo futuro. Vivo recluso in casa con mia moglie, esco la sera a fare la spesa e i miei figli sono lontani». Ma l’ex 007 ha parlato anche dell’indagine bis: «Mai conosciuto Vannicola, a Tolfa sono stato solo 10 anni fa». La Procura di Civitavecchia ha infatti aperto una nuova indagine dopo le dichiarazioni di Davide Vannicola, commerciante di Tolfa, il quale ha rivelato che l’ex comandante dei carabinieri di Ladispoli, Roberto Izzo, gli avrebbe confidato che a sparare sarebbe stato Federico Ciontoli e non suo padre Antonio.



