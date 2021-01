Antonio Conte squalificato per due giornate/ Rabbia Inter: cos’è successo con Maresca

A poche ore dal derby contro il Milan di Coppa Italia, l’Inter deve fare i conti con la squalifica comminata al tecnico Antonio Conte. Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha sanzionato l’allenatore del Biscione con due giornate per le frasi rivolte all’arbitro Maresca al termine della sfida contro l’Udinese, disputata sabato e terminata 0-0 tra le polemiche.

Calendario alla mano, Antonio Conte assisterà dalla tribuna alle partite contro il Benevento, in programma sabato 30 gennaio, e contro la Fiorentina, in programma venerdì 5 febbraio 2021. Il tecnico pugliese sarà regolarmente in panchina questa sera per la sfida al Milan, ma dovrà pagare una multa di 20 mila euro. E non è finita qui per la Beneamata: il giudice sportivo ha sanzionato anche Lele Oriali con un turno di stop.

ANTONIO CONTE SQUALIFICATO PER DUE GIORNATE: COS’É SUCCESSO

Espulso nei minuti finali di Udinese-Inter, Antonio Conte è stato protagonista di un alterco con l’arbitro Maresca anche nel post-partita. Come ricostruito quest’oggi dai colleghi del Corriere dello Sport, l’episodio si è svolto sotto lo sguardo di diverse persone tra dirigenti e calciatori. Alla protesta hanno partecipato anche il suo secondo, Stellini.

L’ex mister di Juventus e Chelsea ha subito alzato la voce contro Maresca, che però non lo ha ignorato, guadagnando lo spogliatoio: «I due si sono avvicinati in maniera pericolosa. Non c’è stato bisogno di dividerli perché nessuno ha alzato le mani, ma la distanza ormai ridotta ha suggerito ad alcuni dei presenti di trattenerli». Ricordiamo che l’arbitro, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe detto al tecnico del Biscione: «Bisogna accettare quando non si vince».

