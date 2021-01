Diretta Inter Milan/ Streaming video Rai: il derby torna nei quarti di Coppa Italia!

DIRETTA INTER MILAN: DERBY DI COPPA ITALIA INCERTO!

Inter Milan, in diretta da San Siro alle ore 20:45 di martedì 26 gennaio, è il derby che vale per i quarti di finale della Coppa Italia 2020-2021: gara secca e occasione di rivincita per i nerazzurri. Al momento i rossoneri hanno ottenuto i primi due round: per il secondo si intende la corsa al titolo di campione d’inverno, ottenuto nonostante il pesante ko interno contro l’Atalanta perché l’Inter non ha saputo andare oltre il pareggio alla Dacia Arena. La sfida diretta invece era stata giocata tempo fa: la Beneamata doveva ancora carburare davvero mentre il Diavolo stava allungando la serie positiva iniziata nel post lockdown.

Ne era venuta fuori una vittoria del Milan; il contesto nel quale si gioca questa sera è naturalmente diverso, in questo momento la Coppa Italia rappresenta per entrambe le squadre un obiettivo che, pur importante, non è comunque quello principale in stagione. Anche per questo motivo sarà interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Inter Milan, una partita che al netto di tutto rimane intrigante: mentre aspettiamo che il derby della Madonnina prenda il via proviamo a capire in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco di San Siro, analizzando meglio le scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA INTER MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Milan sarà trasmessa su Rai Uno: è la televisione di stato a fornire tutte le partite di Coppa Italia e non farà eccezione il derby della Madonnina, che si potrà seguire anche in alta definizione e, ovviamente, tramite il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, perché sarà accessibile visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

L’attesa per Inter Milan sta terminando: sia Antonio Conte che Stefano Pioli potrebbero modificare qualcosa nelle loro formazioni di partenza, ma entrambi si affideranno a tanti titolari vista l’importanza della partita. Dunque, tra le fila dei nerazzurri avremo Handanovic protetto da una linea nella quale almeno due tra De Vrij, Skriniar e Alessandro Bastoni potrebbero essere titolari (Kolarov può completare il reparto), poi due esterni tra Hakimi, Ashley Young e Darmian con il marocchino che potrebbe comunque iniziare dal primo minuto, e un centrocampo nel quale Conte può confermare Eriksen come vertice basso affiancandogli eventualmente Barella e Gagliardini, dando invece riposo a Vidal. Davanti, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez viaggiano per esserci: Alexis Sanchez potrebbe comunque sostituire uno dei due.

Nel Milan è Tomori che vuole un posto da titolare, e potrebbe dunque posizionarsi con Alessio Romagnoli a protezione di Tatarusanu, che forse sarebbe stato comunque in campo ma lo sarà senza dubbio per la squalifica di Gigio Donnarumma; Calabria e Theo Hernandez dovrebbero completare la difesa giocando come terzini, in mezzo rivedremo Kessié a fare coppia con Tonali e dunque il modulo sarà il 4-2-3-1. Ballottaggio tra Saelemaekers e Castillejo per la corsia destra, tra Rebic e Hauge per la sinistra dando per scontato che Ibrahimovic sarà titolare: a quel punto panchina per Rafael Leao e Mandzukic, mentre Brahim Diaz potrebbe essere il trequartista in sostituzione di Calhanoglu.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato la sua previsione su Inter Milan, fornendo il pronostico per il quarto di Coppa Italia: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella nerazzurra, perché il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,15 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,20 che accompagna il segno 2, per il successo dei rossoneri. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,65 quello che avrete puntato.



