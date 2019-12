Antonio De Luca, Scuderia Scotti/ L’anziano simpatia più che voce (Tu si que vales 2019)

Antonio De Luca nella semifinale di Tu si que Vales si è aggiudicato un posto da secondo finalista nella scuderia Scotti. Durante la semifinale De Luca fa parte della seconda tranche di concorrenti di Gerry Scotti che si sfidano per ottenere un posto nella semifinale e proseguire con il sogno di Tu si que vales. Il primo che si esibisce è Stefano Bonesini, attore e artista veneto. Il secondo è De Luca che viene presentato come poeta e cantante. L’esibizione di Bonesini suscita poco successo e molte risate, comprese quelle di Maria e Sabrina Ferilli. Arriva il momento di Antonio De Luca e Gerry inizia subito a parlare del premio famigerato di 300mila euro che però andrebbero divisi con la scuderia. Quando Gerry Scotti lo incalza e gli chiede che cosa farebbe con tutto quel denaro con grande bontà e spirito di gruppo Antonio afferma che darà una parte dei soldi a tutti, anche a Maria. Qui nasce un momento comico con Gerry che precisa che Maria De Filippi non ha sicuramente bisogno di partecipare e ricevere parte del premio. Ecco che Antonio inizia a cantare a cappella con un Rudy Zerbi molto sconvolto dalla sua performance. Nel bel mezzo della sua performance si interrompe ed inizia a ringraziare il personale di Canale 5. Gerry commenta su come Antonio abbia un grandissimo cuore e abbia suscitato belle emozioni soprattutto nelle signore della squadra. La Ferilli, dopo una grande attesa, annuncia che vince il verde, cioè Antonio De Luca con voti favorevoli pari al 68%. Dopo la vittoria per l’emozione Antonio se ne va portandosi il microfono con un Gerry Scotti disperato che lo insegue per tutto lo studio. Antonio manda i baci ai giudici mentre nel frattempo a Stefano danno il premio di consolazione. Antonio quindi si aggiudica il suo bellissimo posto nella finale del programma di Canale 5.

Antonio De Luca, Scuderia Scotti: l’accoglienza di Aci Trezza

L’anziano Antonio De Luca di Aci Trezza ha conquistato la simpatia e il favore di giuria tecnica, popolare e anche di quella del pubblico di Tu sì que vales dove partecipa nella Scuderia Scotti. Il paese di Antonio l’ha accolto con grande gioia per la sua perfomance. Antonio ha detto che addirittura il 95% della popolazione gli ha fatto i complimenti. Tra i suoi pregi c’è sicuramente la tenerezza e la simpatia che Antonio ispira. Con il suo modo di fare semplice e molto tenero ha fatto impazzire il pubblico e la giuria tecnica. Il difetto di questo concorrente è un po’ la sua tecnica di canto. Si può dire che non è un ottimo cantante ma le parole che aggiunge nelle canzoni e il modo di fare semplice e genuino riescono a catturare il pubblico. Clicca qui per la sua performance

