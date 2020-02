Antonio De Luca Vs Rita Rusic/ “Vicina a Vittorio Cecchi Gori? Dopo il malore solo..”

Rita Rusic mente sul fatto di essere stata vicina a Vittorio Cecchi Gori durante i giorni di convalescenza dopo il malore di tre anni fa? A quanto pare quello che dice la produttrice in giro nei saloni televisivi e anche nella casa del Grande Fratello Vip 2020 non corrisponde al vero, almeno non del tutto, e a rivelarlo è il medico di Vittorio Cecchi Gori, Antonio De Luca. E’ lui che oggi alza il velo su quello che è successo raccontando quei momenti in un’intervista e dicendosi l’unico artefice della ripresa del produttore insieme a pochi amici, gli stessi con cui tra poco festeggerà la ritrovata salute dopo un momento difficile. A rivelare un’altra faccia della verità proprio il medico che salvò la vita a Cecchi Gori dopo il malore del 2017 e per farlo ha affidato le sue parole al settimanale Nuovo.

ANTONIO DE LUCA CONTRO RITA RUSIC: LA SUA VERITA’ SU VITTORIO CECCHI GORI

Le parole usate da Antonio De Luca contro Rita Rusic non sono poi così morbide e non si lasciano andare a mille interpretazioni, anzi. Secondo quanto rivela il dottore in pochi si sono occupati di Vittorio Cecchi Gori mentre molti altri si sono nascosti dietro il suo cognome per un po’ di visibilità. Poi parte all’attacco, o quasi, dell’ex del produttore: “Sono stata l’unica persona in questi anni che non ha mai lasciato solo Vittorio. L’ho assistito in ogni cosa. Mi sorprende che la Rusic vada in tv a raccontare di essere stata accanto a Vittorio in questi anni. Forse dietro il cognome di Cecchi Gori, e lo dico con tutta franchezza, si sono nascosti tutti quelli che avevano bisogno di popolarità”. La posizione del dottore è molto chiara anche se poi parla di una festa per festeggiare Vittorio a cui, spera, prenderanno parte anche Rita Rusic e Valeria Marini. Le due risponderanno alle parole di Antonio De Luca adesso?

