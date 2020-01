Vittorio Cecchi Gori, ex marito Rita Rusic/ Confronto al GF Vip dopo “quella ferita”

Serata all’insegna degli ex amori per i concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Oggi Vittorio Cecchi Gori varcherà la porta della Casa più spiata d’Italia. Si tratta, dell’ex marito di Rita Rusic. A lungo, d’altronde, si è parlato negli ultimi tempi del rapporto tra Rita e Vittorio. Prima di fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, la Rusic ha raccontato nei dettagli a Verissimo del sentimento provato per anni per colui che è stato suo marito. Ha così ammesso di aver sofferto molto e per tanto tempo, eppure oggi “Ho perdonato Vittorio, – anche se – sotto sotto c’è ancora una ferita che se toccata torna a sanguinare, e io non voglio soffrire più. Il momento più brutto è stato quando ho visto nei suoi occhi che non c’era più niente. Non c’era né affetto, né amore: non c’era niente”, ha raccontato la Rusic.

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori: l’atteso confronto arriva nella Casa del Grande Fratello Vip

È proprio quella ferita, ancora dolorante, che potrebbe essere rimarginata questa sera, al Grande Fratello Vip. Vittorio Cecchi Gori si prepara a fare il suo ingresso nella Casa di Canale 5 per avere un confronto con la sua ex moglie. La stessa che poche settimane fa ha ammesso: “Si ha sempre colpa in due quando finisce un matrimonio ma penso che lui ci abbia messo il carico”. Un confronto il loro atteso da tempo, che potrebbe trovare risvolti inaspettati e molto importanti per il rapporto di entrambi. Quali saranno le parole di Vittorio Cecchi Gori per la sua ex compagna e musa? Lo scopriremo questa sera, in quella che si preannuncia essere una puntata del Grande Fratello Vip davvero ricca di sorprese e, chissà, forse anche di lacrime.

