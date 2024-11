Era forse il confronto più atteso della serata e ampiamente annunciato nel corso della 13a puntata del Grande Fratello 2024. Federica Petagna si ritrova faccia a faccia con Antonio Fico, il ragazzo che ha raccontato del presunto flirt avuto con l’ex fidanzata di Alfonso D’Apice prima dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia e dopo l’esperienza a Temptation Island. La tensione è salita alle stelle all’istante con la concorrente subito partita in quarta: “Ma tu che ci fai qua, prenditi questi 5 minuti! Vieni qua a fare che cosa? Ti senti uomo?”.

Ribatte colpo su colpo Antonio Fico che, a dispetto delle sfuriate di Federica Petagna, incalzato da Alfonso Signorini conferma la frequentazione di circa 3 settimane. A questo punto, la concorrente del Grande Fratello 2024 tenta di dare la sua versione dei fatti sulla vicenda: “In quel periodo in realtà io non potevo uscire, sono stata con loro perchè è il cugino di una mia amica perchè con loro mi sentivo al sicuro. Ci siamo visti solo il sabato e ci incontravamo per uscire insieme perchè lui aveva dei posti dove potevamo stare tranquilli”. Dubbioso Alfonso Signorini che incalza Federica Petagna sulla scelta di uscire con Antonio Fico piuttosto che con Stefano Tediosi: “Non potevo stare con Stefano perchè lui era a Milano e perchè in realtà noi non potevamo ancora incontrarci. Anche con Antonio? Sì, ma chiaramente con Stefano la cosa era più delicata…”.

Federica Petagna e il presunto flirt con Antonio Fico, volano stracci durante il confronto al Grande Fratello 2024

Il batti e ribatti prosegue tra Federica Petagna e Antonio Fico, il tutto senza che però emerga una verità chiara tra le due versioni. “Mi hai chiamato tu per dire mettiamo a tacere tutti che stanno parlando troppo…”, afferma la concorrente del Grande Fratello 2024 mentre la controparte ribatte: “Se volevo fare hype parlavo prima… Continua a baciare sempre tutti”. Il confronto viene poi alimentato dal veemente intervento di Alfonso D’Apice, il dibattito si chiude poi con un’ulteriore accusa da parte di Federica Petagna nei confronti di Antonio Fico: “Facevi i video per dare pubblicità al tuo bar!”.

Ma alla fine, il flirt tra Federica Petagna e Antonio Fico c’è davvero stato? L’unica cosa certa sembra essere un bacio, confermato anche dalla ragazza seppur giustificato – salvo poi aver ritrattato – da qualche drink di troppo. Forse, è proprio il caso di dire che la verità potrebbe essere nel mezzo.