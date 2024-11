E’ la love story del momento, il ‘triangolo’ che sta intrattenendo i fan del Grande Fratello 2024. Da una parte Alfonso D’Apice, dall’altra Federica Petagna; nel mezzo, Stefano Tediosi. I primi due, reduci dalla fine della relazione con la partecipazione a Temptation Island 2024, si sono ritrovati nella casa più spiata d’Italia ma come ospite indesiderato soprattutto per il ragazzo è arrivato anche l’ex tentatore. In questi giorni tanti sono stati i momenti di confronto, di scontro, ma ancora non è chiaro soprattutto da parte di Federica Petagna quali siano le reali intenzioni.

Nel corso della puntata di questa sera non poteva mancare un nuovo confronto tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna dove, forse a sorpresa, sono emersi ulteriori retroscena. A prendere per prima la parola è stata la ragazza: “Mi condiziona, non sono riuscita tutta la settimana a fare determinate cose, anche piccole, pensando a come si sarebbe potuto sentire lui. Perchè? Magari fuori è diverso, io ci tengo troppo ad Alfonso, anche a costo di mettere da parte me stessa e pensare di più a lui in questa circostanza”.

Federica Petagna ‘sibillina’ sui sentimenti per Alfonso: “Non rinnego il bacio che c’è stato…”

Interpellato dal conduttore del Grande Fratello 2024, Alfonso D’Apice ha però un pensiero diverso sulla circostanza, soprattutto considerando il bacio e la vicinanza con Federica Petagna prima che in Casa arrivasse Stefano Tediosi. “Ieri abbiamo parlato tanto, soprattutto lei… Mi ha detto tante cose che io avevo sentito. Io ho avuto una reazione abbastanza forte, le ho detto: ‘Che schifo’. Mi sono scusato anche con lei, c’è un senso a tutto però. L’ho detto perchè nella settimana in cui Stefano non c’è stato tra noi c’era stato un riavvicinamento. Poi quando lui è entrato lei mi ha detto di aver preso le distanze da Stefano…”.

A proposito del bacio con Alfonso D’Apice – suo ex fidanzato – Federica Petagna non rinnega ma al contempo non scioglie ancora le riserve: “Ora sto riflettendo in maniera più lucida; per arrivare a baciarlo deve esserci un motivo. Ho sbagliato a non dirlo a Stefano ma non avevo il coraggio di farlo; però non lo rinnego, mi sentivo di farlo… Arrivo a baciarlo perchè stavo mettendo in discussione la scelta fatta”.