Chi è Antonio Fico, imprenditore campano che avrebbe avuto una storia con Federica Petagna

Antonio Fico è uno dei due ragazzi con i quali Federica Petagna avrebbe avuto un flirt dopo Temptation Island 2024 e, dunque, dopo la rottura col fidanzato Alfonso D’Apice. Antonio è un imprenditore campano che, stando a quanto da lui stesso rivelato, avrebbe avuto una frequentazione con l’attuale concorrente del Grande Fratello durata tre settimane. I due si sarebbero incontrati per la prima volta il 22 settembre, ovvero pochissimi giorni dopo la fine delle registrazioni di Temptation, e a presentarla sarebbe stata proprio un’amica d’avventura di Federica: Titti Scialò, che è la cugina di Antonio Fico.

Dopo le prime presentazioni, Antonio e Federica si sarebbero incontrati durante una serata in discoteca, lontano però da occhi indiscreti, ed è lì che sarebbe scattato il primo bacio tra loro. Ha così avuto inizio, secondo il racconto di Antonio a Fanpage, una frequentazione durata alcune settimane, fatta anche di incontri in auto, ma senza coinvolgimento sentimentale.

Federica Petagna e Antonio Fico, baci e incontri: cosa sarebbe accaduto tra i due

In tutto questo, Federica Petagna gli avrebbe detto di essere single, ma gli avrebbe comunque accennato alla conoscenza con Stefano Tediosi. Lo stesso Antonio Fico, nell’intervista, ha dichiarato: “Spesso vedevo Federica stare al telefono con qualcuno e credo si trattasse proprio di Stefano. Di lui mi disse che si erano frequentati per poi allontanarsi. Non ho approfondito per evitare di metterle pressione.”

L’ultimo incontro sarebbe avvenuto tra loro il 7 ottobre, e l’ultima chiamata la sera prima che Federica entrasse nella Casa del Grande Fratello. In questa, la gieffina gli avrebbe chiesto con insistenza di non parlare della loro frequentazione. “Penso che Federica sia stata un po’ falsa con tutti noi. – ha dichiarato Fico – Anche in puntata al Grande Fratello, quando Stefano le ha chiesto del rapporto con me, Federica ha negato. Se sono stato zitto fino a oggi è perché ho fatto una promessa e, da uomo, ho voluto mantenere il segreto come lei desiderava. Ma se al GF vedo Stefano raccontare che tra me e Federica ci sarebbe stato un unico bacio dettato solo dall’ubriachezza, mi stranisco. Un bacio dettato dall’ubriachezza non dura tre settimane. Mi sono sentito offeso.” ha tuonato.

