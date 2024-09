Antonio e Saretta a Temptation Island 2024: “Mi sminuisci se parli con Mirco”

Nella puntata di questa sera del reality di Temptation Island 2024 continua la vicinanza di Antonio alla single Saretta e per i Titty a Temptation Island 2024 i video non sono finiti e c’è un altro sorprendente che riguarda Antonio geloso della single Saretta: “Perché sei andata a parlare con Mirko? Io ti ho guardato in ogni secondo tu non mi hai mai guardato. Cosa provi per me? Sminuisci a me se parli con lui, non ci arrivi. Se sono geloso di te qual è problema?”

TEMPTATION ISLAND 2024, 3a PUNTATA/ Diretta 24 settembre e coppie: Antonio geloso della tentatrice Saretta

A questo punto la tentatrice ha tenuto il punto spiegando bene la realtà dei fatto ovvero che lei è single mentre è lui quello che ha una fidanzata, Titty, che è dall’altra parte che lo vede. “Io posso parlare e dire quello che voglio con chiunque.” ha chiarito dritta Saretta. Titty sconvolta nel guardare: “Lei bravissima ma lui una vergogna. A me questo mi sta solo servendo.”

Chi è Titty Scialò, fidanzata Antonio a Temptation Island 2024/ Dalla gelosia alla proposta di nozze forzata

Temptation Island 2024, Antonio spiazza su Saretta: “Fuori ti avrei già baciato”, sotto choc Titty

E non è tutto, successivamente Antonio si dichiara apertamente alla single Saretta: “Se tu hai bisogno di parlare con un altro vuol dire che non ti basto io. A me tu interessi, ti vorrei conoscere fuori, che colpa ne tengo? Mi dispiace però io…Il succo è che mi piaci che devo fare…” Saretta però gli ha fatto notare: “Tu dici che tieni a me con la tua fidanzata qua?” Dopo una breve discussione Antonio e Saretta a Temptation Island 2024 si chiariscono. Amareggiatissima la reazione di Titty che sottolinea come solo pochi mesi fa gli ha fatto la promessa di matrimonio: “Io non ho parole sono scioccata. Facevamo progetti per il matrimonio, location, abiti…non cambiano i sentimenti in pochi giorni. Io vedendo queste cose…Sto tremando ma sto rivalutando tutto.” In un successivo video, inoltre, Antonio si è sbilanciato ancora di più: “Io fuori da qua ti avrei già baciato. Mi hai mandato in confusione.”