Antonio Gerini e Luciano Appignani, chi sono gli ex mariti di Paola Quattrini/ La vita privata dell’attrice

Paola Quattrini, oggi ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1, è stata sposata per due volte nel corso della sua vita. La celebre attrice ha vissuto inizialmente un’intensa e romantica storia d’amore con il Marchese Antonio Gerini, colui che è diventato il suo primo marito e conosciuto quando ancora non aveva compiuto la maggiore età. In una vecchia intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, l’icona del cinema aveva raccontato: “Mi sono sposata a 18 anni con il marchese Gerini, abbiamo fatto un matrimonio bizantino… Arrivata in albergo mi sono detta: oddio che ho fatto, devo andare da mamma“.

L’attrice presto si rese conto di aver accelerato troppo i tempi e, alla fine, arrivò a rinnegare quella decisione così frettolosa. Dopo pochi anni di matrimonio con il Marchese, Paola Quattrini ottenne l’annullamento dalla Sacra Rota.

Archiviata la breve ma intensa storia d’amore con Antonio Gerini, Paola Quattrini riprese in mano la sua vita e non abbandonò mai il desiderio di trovare il vero amore. Fu così che incontrò Luciano Appignani, noto e affermato produttore cinematografico. Grazie all’annullamento del precedente matrimonio alla Sacra Rota, l’attrice riuscì a coronare la relazione con Appignani convolando a nozze con lui. Il loro matrimonio fu suggellato dalla nascita di una figlia, Selvaggia, alla quale è legatissima e che ha deciso di inseguire le orme della madre e diventare un’affermata attrice.

Tuttavia anche il matrimonio con il produttore naufragò. Ad oggi non è certo se, al suo fianco, ci sia o meno qualcuno. Tuttavia in una vecchia intervista rilasciata nel salotto di Oggi è un altro giorno aveva rivelato: “L’amore è importante, ma chi sta con me deve sapere che il teatro è il mio più grande amore e viene prima di loro“.











