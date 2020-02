Antonio Giuliani/ “Il mio passaggio da imbianchino a comico” (Vieni da me)

Antonio Giuliani a 360° nella lunga intervista a Vieni da me, l’attore si è raccontato tra passato, presente e futuro. A partire dagli inizi da imbianchino: «Il mio primo datore di lavoro è stato l’inquilino del piano di sopra: ai miei tempi il datore di lavoro era la mamma, lei aveva parlato con lui e sono finito a fare l’imbianchino. Ho fatto questo mestiere per due anni, poi ho fatto tanti altri lavori» «Mi mettevo negli angoli del cantiere e facevo l’imitatore, ho sempre avuto questa verve comica», ha spiegato Giuliani, fino al debutto a “Stasera mi butto” nel 1991: «Ci sono arrivato tramite i miei amici, uscirono i provini per fare quel programma. Sono andato, ho fatto il provino: ero il più scarso tra 800 persone e fui scartato il primo anno, mi presero il secondo anno. C’ho riprovato e sono stato preso».

ANTONIO GIULIANI A VIENI DA ME

Antonio Giuliani ha poi parlato della reazione della madre alla sua carriera da cabarettista: «Inizialmente non era molto orgogliosa, non c’era la cultura del cabaret: quando andavo a fare le serate avevo una valigia, una sera tornando a casa mia mamma mi diede uno schiaffo. Mi chiese dove avevo preso 100 mila lire trovate dentro i jeans, pensava che avessi rubato». Infine, una battuta sulla notizia circolata tempo fa di un malore che lo avrebbe colto: «Qualche anno fa ho deciso di andare a fare un check-up, rimasi ricoverato all’interno dell’ospedale e qualcuno fece uscire la voce che avevo avuto un infarto. Non avevo assolutamente niente, era una fake news».

