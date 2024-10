Io Canto Generation, il talent dedicato a giovani talenti, condotto da Gerry Scotti, è tornato in prima serata con una nuova edizione su Canale 5. Al centro del programma tanti giovani talenti che si sfidano, suddivisi in squadre, in una serrata competizione musicale accompagnati dai capisquadra Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Fausto Leali. A giudicare le loro performance canore la giuria composta da: Michelle Hunziker, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi. Tra i protagonisti della nuova edizione ci sono anche Antonio Lobuono, Sofia Tarantino, Viola Scalzo e Cristina Fiorita.

Antonio Lobuono, chi è il giovane concorrente di Io Canto Generation 2024

Antonio Lobuono è uno dei giovani concorrenti della nuova stagione di Io Canto Generation 2024, il talent musicale condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Nato a Bari, a soli 12 anni Antonio da Bari si è fatto notare sin dalla prima esibizione dalla giuria. Il cantante, infatti, è stato protagonista di una divertentissima performance canora sulla note di “Vabbè Ciao”, brano portato al grande successo da Alfa al Festival di Sanremo. Il giovane 12 enne di Bari è entrato nella squadra di Lola Ponce, new entry tra i capisquadra di questa edizione.

La musica e il canto sono entrati molto presto nella vita del giovane Antonio che a Bari studia canto con la maestra Antonella Favia, fondatrice dell’associazione culturale Canta e Sogna. Il suo sogno nel cassetto? A rivelarlo è stato proprio Antonio durante la prima puntata: «voglio diventare o un cantante o un ingegnere elettronico («Amo la matematica!»).

Sofia Tarantino da Ivrea Io Canto Generation 2024

Passiamo poi a Sofia Tarantino, 12 enne di Ivrea che ha catalizzato da subito l’attenzione del pubblico in studio e da casa di Io Canto Generation 2024. La giovane Sofia, infatti, ha conquistato il cuore di tutto il pubblico regalando una performance davvero travolgente.

Sulle note di “The Rhythm is Magic” di Marie Claire d’Ubaldo, la giovane 12 enne di Ivrea si è esibita con la sua caposquadra Lola Ponce in un’esibizione che ha lasciato il segno. Del resto il brano non era semplice per una ragazza di 12 anni, ma Sofia ha dimostrato un’ottima presenza sul palcoscenico, ma anche una maturità vocale non indifferente impressionando così giudici e pubblico.

Chi è Viola Scalzo di Io Canto Generation 2024?

Da Biella a Io Canto Generation. E’ la storia di Viola Scalzo che proviene da Magnano, comune italiano della provincia di Biella in Piemonte e nel talent show è entrata nella squadra di Lola Ponce. Sulle note di “Apnea”, Viola Scalzo si è esibita sul palco di Io Canto conquistando pubblico e giuria con una performance davvero straordinaria.

Ottima presenza scenica e voce, Viola ha conquistato 41 punti su 50 della giuria. Un ottimo risultato che ha permesso alla squadra di Lola Ponce di classificarsi al secondo posto nella classifica finale accedendo così alla seconda puntata.

Cristina Fiorita da Cosenza Io Canto Generation 2024

Infine conosciamo meglio Cristina Fiorita, la 14 enne di Cosenza, che ha debuttato nel mondo dello spettacolo e della televisione con la sua prima partecipazione a Io Canto. La giovane cantante, entrata nella squadra di Lola Ponce, sin da bambina si è avvicinata al mondo della musica grazie alla sua famiglia. In particolare è stata la sorella Elisabeth a trasmetterle la passione per il canto.

Così giovanissima ha deciso di studiare canto presso l’accademia musicale “Cluster” di Verdiana Zangaro, la ex cantante di Amici ed ora protagonista di Tale e Quale Show. Un talento vocale da non sottovalutare che sicuramente ci regalerà grandi emozioni e tante sorprese durante il percorso a Io Canto Generation 2024!