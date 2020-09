Antonio Logli sposa Sara Calzolaio/ L’ex amante: “E’ innocente, voglio dei figli”

Sara Calzolaio sposerà Antonio Logli, l’uomo condannato e attualmente in carcere per l’omicidio della moglie, Roberta Ragusa. La vicenda è trattata quest’oggi negli studi di Storie Italiane, su Rai Uno, con numerosi opinionisti. “Antonio mi ha chiesto di sposarlo e questo mi ha reso molto felice, una scelta con il cuore e con la fede. La fede che abbiamo trovato nel signore ci ha portato al passo del matrimonio. Intanto regolarizzeremo la situazione civilmente, visto che possiamo, poi lo faremo religioso quando si potrà. Abbiamo tenuto questa notizia riservata visto che Antonio voleva comunicarlo prima ai figli e ai genitori”. Antonio Biavardi, direttore di giallo, commenta: “Dal punto di vista giudiziario la vicenda è chiusa salvo che il nuovo team di consulenza di Logli non riesca a riaprirla. Dal punto di vista umano, la Calzolaio è convinta che Antonio sia innocente, e spera che torni a casa”.

ANTONIO LOGLI SPOSA SARA CALZOLAIO, BIAVARDI: “DAL PUNTO DI VISTA UMANO…”

Biavardi ha proseguito: “Dal punto di vista giudiziario è una strada tutta in salita, visto che la condanna è passata in giudicato. Sia chiaro comunque, la Calzolaio non è colpevole di nulla, è totalmente estranea ai fatti. Dal punto di vista umano però un po’ ti sconcerta, perchè dice che vorrebbe avere un figlio, parla di un futuro possibile. Inoltre, secondo i giudici, il motivo dell’omicidio sarebbe proprio la Calzolaio, l’ex amante di Logli. Abbiamo già ricevuto una trentina di email e di telefonate in redazione”. Interviene anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: “Logli e la Calzolaio hanno sempre sostenuto che la Ragusa si sia allontanata di sua spontanea volontà. Nel momento in cui Logli accetta il matrimonio con Sara vuol dire che ammette di essere vedovo”. La consulente di Logli, Anna Vagli, in studio a Storie Italiane, spiega: “Logli ha abbracciato la dottrina della chiesa Evangelica ed entrambi stanno imbracciando il percorso del battesimo. La Calzolaio quando l’ho conosciuta mi ha detto di aver percepito la presenza di Dio. Sono preoccupati entrambi perchè non sanno dove sia finita Roberta Ragusa”



© RIPRODUZIONE RISERVATA