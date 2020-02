Antonio Lorenzon/ Mystery box e i complimenti di Barbieri, oggi.. (Masterchef Italia)

Antonio Lorenzon è uno dei concorrenti di Masterchef 2020, il cooking show di successo in onda giovedì 27 febbraio 2020 in prima serata su Sky Uno. L’uomo di 43 anni è un art director di Bassano del Grappa e ha cominciato ad appassionarsi alla cucina osservando il padre, la mamma e la nonna. Durante l’ultima puntata del cooking show Antonio ha dovuto affrontare la prima prova della mistery box: insieme agli altri concorrenti ha dovuto disegnare una ricetta con carta e penna. Il problema è stato non tanto disegnare la ricetta, ma la preparazione visto che gli aspiranti chef hanno dovuto cucina il piatto del vicino di banco. Non sono mancate le difficoltà per Antonio che si è dovuto confrontare con la ricetta di Luciano partendo da un disegno non tanto comprensibile. Alla fine però è riuscito nell’impresa vincendo la prova della mistery box e guadagnandosi un vantaggio per la seconda prova.

Antonio Lorenzon a Masterchef: i complimenti di Barbieri

Nella prova successiva Antonio Lorenzon si è confrontato con la prova in esterna e con lo skill test riguardante le tecniche di cottura. La prima prova ha riguardato la cottura in umido del pollo con Antonio che ha saputo superarla alla grande. Nelle precedenti puntate l’aspirante chef si era già dimostrato all’altezza delle prove come quando ha cucina pollo al curry con cocco e farina di cocco e salsa alle fave conquistando lo chef stellare Barbieri che si è complimentato con lui: “Bravissimo. Cottura perfetta. Vuol dire che sei stato attento ed hai messo la testa a posto”. Non solo, anche Locatelli si è espresso positivamente verso lo chef assaggiando una ricetta dedicata all’infanzia: “tanta roba. Hai fatto un bel lavoro”. Antonio ha tutte le carte in regola per arrivare alla finale di Masterchef, che rappresenta per lui un vero e proprio trampolino di lancio nel mondo della cucina: “spero di guadagnare autostima dopo questo percorso: sono una persona che tende a sminuire il proprio lavoro, e il solo fatto di aver ottenuto il grembiule e la fiducia dei giudici per me è un carburante pazzesco. Spero che il mio obiettivo mi motivi e mi porti fino al traguardo finale”.

