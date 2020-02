Antonio Maggio/ “Vado a Sanremo 2020 con la canzone La faccia e il cuore”

Antonio Maggio, dopo aver vinto la sezione Giovani del Festival di Sanremo 2013 con la canzone “Mi servirebbe sapere”, torna al Teatro Ariston come ospite. Il cantautore, classe 1986, infatti, partecipa alla prima serata della settantesima edizione di Sanremo esibendosi in coppia con l’amica Gessica Notaro. Antonio Maggio canterà con la Notaro sulle note de “La faccia e il cuore”, nuovo singolo e primo estratto del suo terzo album. Antonio Maggio non firma da solo la canzone che è stata scritta in collaborazione con Ermal Meta, considerato uno dei migliori cantautori degli ultimi anni. Scrivendo le parole de “La faccia e il cuore” Antonio Maggio ha pensato immediatamente alla forza e al coraggio dell’amica Gessica Notaro che ha conosciuto sul set del videoclip della canzone “Anche il Tempo può Aspettare”. La passione per la musica che hanno sia Antonio che Gessica ha portato alla nascita de La faccia e il cuore, brano con cui i due amici sono pronti ad emozionare il pubblico dell’Ariston.

ANTONIO MAGGIO, LA NASCITA DELLA CANZONE “LA FACCIA E IL CUORE”

“La faccia e il cuore” è una canzone che nasce per Gessica Notaro. A svelare tutto è la pagina Instagram della casa discografica Mescal che, annunciando la presenza di Antonio Maggio a Sanremo 2020, scrive: “Il tempo passa e ognuno prosegue nel proprio percorso sia personale che artistico, quando in una fredda sera di Gennaio del 2017 la ritrovi tra le notizie principali del TG: è stata sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato. Una notizia terribile che ti toglie il fiato; e pensi che oltre ad essere una donna che ha subito un gesto di violenza indicibile è anche una tua amica. Nasce così La Faccia e il Cuore”. Gessica, dopo essersi ripresa dall’aggressione subita dall’ex fidanzato, ha chiesto ad Antonio Maggio di scrivere una canzone che potesse “essere un messaggio di forza e un grido di speranza da far arrivare al cuore e alle orecchie di tutti”. Dopo aver scritto la canzone con l’amico Ermal Meta, Antonio Maggio ha chiesto proprio a Gessica Notaro di cantarla con lui. Questa sera, insieme, Antonio Maggio e Gessica Notaro porteranno a Sanremo un messaggio importante e forte per tutte le donne. “È stato un onore collaborare con Antonio Maggio nella scrittura di una canzone così importante”, ha scritto Ermal Meta sui social.

ANTONIO MAGGIO: L’AMICIZIA CON GESSICA NOTARO

“La faccia e il cuore” è una canzone importantissima per Antonio Maggio. Non solo rappresenta il primo singolo del suo terzo album, ma è soprattutto la canzone che ha scritto per l’amica Gessica Notaro con cui è pronto a condividere il palco del Teatro Ariston non nascondendo l’emozione. “É una grandissima emozione per me tornare questa sera sul palco del Festival di Sanremo insieme a una grande donna: Gessica Notaro” – ha scritto il cantautore su Instagram annunciando la propria presenza a Sanremo. “Canteremo una canzone che ho scritto per lei, insieme al mio amico Ermal Meta, La Faccia e il Cuore”, aggiunge ancora ricevendo a sua volta i ringraziamenti di Gessica che svela di essere emozionata soprattutto per poter cantare insieme ad un vero amico.





