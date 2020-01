Gessica Notaro, “Uno stalker mi molesta online”/ Appello ai follower: “Segnalatelo”

Gessica Notaro ancora in prima linea contro stalker e gli haters online: l’ex Miss Romagna 2007, diventata celebre suo malgrado per l’orrendo caso di cronaca che la vide vittima tre anni fa dell’aggressione dell’ex fidanzato che la sfregiò in volto con dell’acido muriatico, si è rivolta di recente alle sue migliaia di follower per segnalare e denunciare pubblicamente il profilo di un utente che da tempo la “stalkerizza” con continui commenti e messaggi minatori. “Vi prego di segnalarlo, agli avvocati ci penso io” ha detto la 30enne italo-argentina cresciuta nel riminese che a distanza di tempo continua ad essere presa di mira dall’odio dei social, probabilmente anche perché dopo che il suo caso è diventato di dominio pubblico lei è diventata per tante donne uno dei simboli della lotta contro la violenza di genere. Forse perché esasperata dalle continue molestie del suddetto stalker, la Notato stavolta ha deciso di rispondere colpo su colpo e sul suo account Instagram ha pubblicato nome, cognome e foto dell’utente, chiedendo alla propria community per segnalarlo e farlo bloccare dalla piattaforma social.

GESSICA NOTARO DENUNCIA UN ALTRO STALKER, “SEGNALATELO”

Come accennato, purtroppo non è la prima volta che Gessica Notaro è vittima dell’odio online e forse proprio il fatto di essere riuscita gradualmente a superare il trauma dell’aggressione del gennaio 2017 da parte di Edson Tavares, il suo ex compagno, l’ha posta al centro dell’attenzione e se è vero che messaggi di solidarietà e di incoraggiamento per la sua battaglia si sprecano, è altrettanto lampante che soprattutto attraverso i social network alcuni utenti evidentemente frustrati la continuino a bersagliare con commenti intimidatori o anche grondanti ferocia dopo le sue apparizioni pubbliche (ricordiamo anche nel 2018 la su partecipazione in qualità di concorrente a “Ballando con le stelle”), senza contare poi le minacce vere e proprie. L’ultima volta che la modella aveva esposto alla pubblica gogna un utente era stato lo scorso agosto, quando aveva mostrato a tutti i propri follower la foto del profilo dell’uomo che la molestava oltre ad annunciare che avrebbe perseguito le vie legali contro il diretto interessato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA