Antonio Medugno/ Feeling con Nathaly Caldonazzo “Difficilmente mi innamoro ma…”

Antonio Medugno: nasce una sintonia con Nathaly Caldonazzo

Una delle new entry del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno, a pochi giorni dal suo ingresso nella spiatissima Casa di Cinecittà avrebbe già dimostrato di avere un forte feeling con l’attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo. I due hanno avuto modo di raccontarsi e conoscersi meglio ed Antonio ha subito scoperto di essere molto a suo agio nel parlare con Nathaly di alcuni aspetti della sua vita privata. Seppur con timidezza, il ragazzo ha svelato un lato di sé: “Sono sempre a cercarmi la rarità in una ragazza, per questo è difficile che mi innamori”, ha ammesso, abbassando lo sguardo. “Sono esigente quando la cerco”, ha proseguito.

Incalzato da Nathaly, ha tuttavia svelato che Federica Calemme non sarebbe stato il suo tipo, seppur bellissima e con un bellissimo carattere: “Abbiamo lavorato poco insieme ma so che non ha un carattere che riesca a tenermi testa”. Lui, di contro cerca più una persona sicura. A proposito di Federica, Antonio ha svelato un retroscena legato ad un lavoro che hanno fatto insieme: i due hanno posato per delle foto in costume in cui sarebbero dovuti apparire molto complici, ma proprio questi scatti avrebbero provocato una violenta lite con l’allora fidanzata di Medugno: “Pur essendo solo lavoro, è vero però che quelle foto erano un po’ troppo”, ha ammesso il gieffino.

Antonio Medugno e le critiche a Soleil Sorge

Tra Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo c’è stata più di una occasione per confrontarsi, non solo su argomenti del loro privato ma anche su situazioni relative alla convivenza nella Casa del GF Vip. I due Vipponi hanno commentato di recente anche l’atteggiamento di Soleil Sorge, criticando il suo modo di fare rispetto alla mancanza di collaborazione in Casa. “Bisognerebbe capire se è un atteggiamento che ha sempre avuto”, ha criticato Medugno.

Secondo Nathaly, l’influencer si sarebbe messa da sola su un piedistallo, ma per Antonio sarebbero state le dinamiche a spingerla a farlo, “quelle che la portano al centro dell’attenzione”. “Alla fine lei passa come la vittima”, ha proseguito la new entry che ha messo subito le mani avanti spiegando di non amare giudicare né dare giudizi affrettati sulle persone. Nonostante questo, ha aggiunto, avrebbe notato degli atteggiamenti palesi che non gli sarebbero piaciuti proprio di Soleil. “E’ protetta da chi non glielo dice”, ha aggiunto, replicando all’osservazione della Caldonazzo che ha svelato di non aver mai visto l’influencer con l’aspirapolvere in mano.

