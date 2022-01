Nathaly Caldonazzo si vendica di Barù, e l’avverte “Preparati”/ Tensione alle stelle!

Nathaly Caldonazzo affronta Barù Gaetani. Tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip non sono mancate battutine e provocazioni tanto che nell’ultima puntata Nathaly ha deciso di nominarlo. Nathaly ha deciso di essere intervistata da Barù che ci ha tenuto a sottolineare come la Caldonazzo sia stata l’unica a mandarlo in nomination dando una motivazione coerente: “Sei l’unica persona che mi ha nominato con una ragione coerente…”. A quel punto la Caldonazzo ha reagito spiegando di non aver sopportato l’umorismo di Barù nei confronti delle donne: “Io ho subito da te molti attacchi forti in confessionale. Usi termini pesanti, senza nessun tipo di base, verso le donne. Finché giochiamo io sono al gioco, ma questo è un umorismo un po’ pesante”.

Dopo aver ascoltato Nathaly, Barù ha cercato di difendersi spendendo anche parole di stima nei suoi confronti. Barù vorrebbe stringere un’amicizia con Nathaly che considera una donna forte: “Tutte quelle cose che ho detto in confessionale te le avevo dette in faccia, ovviamente in modo sincero e scherzoso. C’è ancora una base per un’amicizia […] Ti trovo una donna forte e per quello mi sono concesso di dire alcune cose, che non direi a nessun altro in questa Casa. Non c’era malizia. Mi dispiace, era una battuta inopportuna”. Nathaly Caldonazzo replica: “Non ti rendi conto che sono una donna adulta, sappi che ho detto tante cose brutte su di te. Preparati”. Insomma, a quanto apre tra i due sono ancora molti i conti in sospeso. Alfonso Signorini metterà il dito nella piaga?

Dall’ultima diretta del 25 gennaio con lo studio, il Grande Fratello VIP in questa edizione ha evidenziato una cosa su tutte: al momento alcune persone nella casa non godono della stima unanime dei concorrenti e la loro posizione ogni giorno che passa si rende sempre più fragile. Una di queste concorrenti è Nathaly Caldonazzo, che dalla puntata del 25 gennaio esce come nominata assieme a Federica Calemme e Gherardo ‘Barù’ Gaetani. La soubrette romana da parte sua non ha fatto molto per integrarsi del tutto con l’intero gruppo, ha sempre cercato la situazione ‘face to face’, spesso diviene oggetto di divisione tre concorrenti, si è dimostrata, questa è l’opinione dei social media, faziosa e non convenzionale, spesso politicamente scorretta come nell’affermazione proprio nei confronti di Barù definendolo gay per empatia. Anzi, la frase estrapolata da una delle dirette quotidiane è stata decisamente pesante e più di una persona, interi gruppi social, ne hanno chiesto l’esclusione, una sorta di legge Zan morale più che giuridica. Cosa avrebbe detto Nathaly al punto di infuocare il web contro di lei? La frase esatta è stata: ‘Secondo me è gay, ha rotto i cogl***i’ e non è poco, considerando che in ogni caso, shobiz e reality a parte, Nathaly è un personaggio pubblico che dovrebbe rappresentare il lato migliore e tollerante della società.

Gay e misogino, questo è il giudizio di Nathaly Caldonazzo nei confronti di Gherardo “Barù” Gaetani, una frase pesante che non è passata inosservata assieme ad altri momenti nei quali la bella soubrette, forse per reazione ad un momento non facile nella sua permanenza all’interno dello show, l’ha portata ad uscire con queste parole importanti che fanno un po’ tutti riflettere su quanto sia ancora difficile uscire da stereotipi sociali. É vero da parte sua che Barù più volte ha avuto atteggiamenti verbali non felici, una situazione che ha toccato non solo la Caldonazzo, ma della quale s’è accorta anche la principessina etiope Lulù Selassié. Nathaly è però andata oltre, dimenticando che tutto ciò che viene fatto e detto e visto e ascoltato, giudicato, esposto e criticato sui sociale e lo sarà sicuramente anche in studio, una frase che Nathaly ha rivelato a Miriana Trevisan durante uno sfogo nella quale ha perso di vista regole sociali e verbali. Ora Nathaly è in nomination e forse si accorgerà di quanto valgono le parole in un reality, al di là di chi ha chiesto nei suoi confronti una denuncia.



